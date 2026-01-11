assez ensoleillé
Lausanne

Echange Hughes-Loeffel: réaction des fans du LHC

Lausanne Fans nach dem fuenften Eishockey Playoff Halbfinalspiel der National League zwischen dem Lausanne HC (LHC) und dem HC Fribourg-Gotteron (HCFG) am Dienstag 8. April 2025 in der Vaudoise-Arena ...
Les supporters du LHC estiment que la cohabitation entre leurs deux gardiens n'est pas vivable sur le long terme.Image: KEYSTONE

Echange au LHC: des fans inconditionnels réagissent

Révélées par watson, les négociations entre Lausanne et Berne en vue d'un échange spectaculaire de joueurs ont animé les discussions, samedi à la Vaudoise aréna.
11.01.2026, 11:5511.01.2026, 11:55
Julien Caloz
Julien Caloz

Samedi soir, Lausanne a subi sa quatrième défaite de suite en championnat (0-4), cette fois face à Fribourg-Gottéron, un adversaire direct dans la course aux premières places du classement (le résumé du match). Avant la partie, les supporters ont naturellement parlé du derby et de ses enjeux, mais beaucoup ont aussi évoqué les négociations entre leur club et le CP Berne en vue d'un échange de joueurs.

Pour rappel, watson a révélé samedi que le LHC pourrait laisser partir dès l'été prochain son gardien Connor Hughes à Berne en échange du défenseur offensif Romain Loeffel (34 ans) et, si possible, d'un attaquant valable mais moins en vue.

Les dessous de l'affaire:

Lausanne et Berne négocient un échange spectaculaire

Une transaction qui en a réjoui plus d'un, samedi à la Vaudoise aréna. «Le deal est séduisant, reconnaît Florent, abonné au virage ouest depuis 2013. De toute façon, on ne pourra pas continuer longtemps sans hiérarchie clairement établie dans les buts.» Lausanne a choisi de faire confiance à deux «numéro un» cette saison, avec peu de réussite jusqu'ici, Kevin Pasche (91,41% d’arrêts avant samedi) et Connor Hugues (91,45%) étant loin de leurs standards habituels. Or entre les deux, les fans que nous avons interrogés optent tous pour Pasche.

Un plus grand potentiel

«C'est le petit jeune du cru, avec un capital sympathie supérieur à Hughes», estime Florent. «Il a besoin d'enchaîner les matchs pour être performant. Le système de gestion actuel des gardiens ne lui convient pas vraiment. Et puis, c'est un joueur d'avenir», ajoute Steve, abonné au LHC depuis 2012. A 22 ans, «Kevin Pasche a un plus grand potentiel que Hughes (29 ans), qui a déjà atteint le maximum de ses capacités», songe Quentin, lui aussi abonné de longue date aux Lions.

Laisser partir Connor Hughes nécessiterait de trouver un numéro 2 pour les saisons prochaines. «Ça ne m'inquiète pas, évacue Steve. Lausanne a une grande tradition de gardiens et sait très bien les former.» «Peut-être que l'on reviendra à un schéma classique, dans lequel le numéro 2 ne disputera qu'une dizaine de matchs par saison, anticipe Quentin. Il faudrait trouver un gardien qui accepte le statut de remplaçant, qui soit fiable et expérimenté, du genre Benjamin Conz ou Damiano Ciaccio.»

Etes-vous favorable à un échange entre Lausanne et Berne?
Au total, 18 personnes ont participé à ce sondage.

Au-delà de cette réorganisation du poste, c'est aussi la perspective de voir débarquer un joueur comme Romain Loeffel qui séduit les supporters que nous avons rencontrés. «Ce n'est pas n'importe qui et même à 34 ans, des défenseurs peuvent encore être performants», rappelle Florent au sujet de l'international suisse, ancien pensionnaire de Fribourg et Genève notamment. Deux rivaux historiques du LHC. «Le voir sous le maillot lausannois ne me poserait pas de problème, assure Florent. Des échanges entre ces trois clubs, il y en a eu souvent par le passé, surtout entre le LHC et Genève.»

L'exemple Boppart

L'arrivée de Loeffel viendrait surtout renforcer un secteur fragilisé par les départs. «On a perdu plusieurs cadres en défense, rappelle Steve. Les arrivées de Michael Fora (déjà actée) et de Romain Loeffel nous permettraient d'avoir un bon équilibre entre expérience et jeunesse.»

Quentin émet toutefois quelques doutes. «Loeffel, c'est un nom clinquant, mais on a déjà deux défenseurs offensifs (Brännström et Niku) parmi nos étrangers, si bien qu'il pourrait y en avoir un de trop. J'aimerais plutôt un profil du genre de Michael Fora et, pour le second joueur inclus dans le deal, un jeune attaquant prometteur, capable de nous donner une plus grande profondeur de banc.»

Le hockey va basculer dans une autre dimension

«Je prendrais moi aussi un jeune talent offensif. Apparemment ils savent bien les former à Berne», glisse Steve, en référence à Yannik Boppart, le jeune hockeyeur de Gottéron (19 ans) façonné dans la capitale et qui a marqué trois buts (dont un tir au but) lors de ses deux premiers matchs avec les Dragons.

Yannik Boppart (HCFG) wird von den Fans gefeiert, nach dem Eishockey Meisterschaftsspiel der National League zwischen dem HC Fribourg Gotteron und dem EV Zug, am Donnerstag, 8. Januar 2026 in der BCF- ...
Boppart est devenu une attraction en National League.Keystone

Qui sera finalement inclus dans ce deal? La transaction se concrétisera-t-elle? Ce qui est certain, c'est que nos interlocuteurs se fient au directeur sportif vaudois pour prendre la bonne décision. «On peut faire entièrement confiance à John Fust, qui fait un excellent travail», estime Steve, rappelant que le dirigeant vaudois est en position de force dans les négociations avec Berne.

«C'est Fust qui tient le couteau par le manche, puisque Berne a absolument besoin d'un gardien pour la saison prochaine.» Vrai: pour la saison prochaine, les Ours n'ont qu'un seul portier sous contrat (Christof von Burg, 25 ans). Pour eux, le temps presse, ce qui n'est jamais une bonne nouvelle dans les affaires.

La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
1 / 26
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
source: sda / michael buholzer
Le fight le plus adorable de la Toile
Video: watson
L’article