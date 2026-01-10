neige soutenue
Hockey: la Winter Classic se dispute à Dresde (Allemagne)

Le stade Rudolf-Harbig-Stadion est méconnaissable.
Le hockey va basculer dans une autre dimension

Une partie de championnat allemand aura lieu dans un stade de football ce samedi après-midi (17h). L'évènement s'annonce grandiose.
10.01.2026, 10:0910.01.2026, 10:09
Julien Caloz
Julien Caloz

La 38e journée du championnat allemand de hockey sur glace sera très particulière. Un des sept matchs au programme se disputera en extérieur. Les Lions de Glace de Dresden (Dresdner Eislöwen) recevront les Ours Polaires de Berlin (Eisbären Berlin) au stade Rudolf-Harbig-Stadion, le domicile de l'équipe de football du Dynamo Dresden.

Les travaux pour transformer le stade en patinoire à ciel ouvert ont débuté il y a près de trois semaines. L'installation s'est déroulée comme prévu et la surface de glace a été déclarée conforme aux normes de la DEL, la Ligue allemande de hockey. Les coûts fixes pour cet évènement s'élèvent à environ 800 000 euros, mais le club de Dresde espère tout de même réaliser un bénéfice à six chiffres.

Une image des travaux.
Surtout, elle souhaite faire de cette journée une fête du hockey. Les prix des places étant abordables (entre 19,90 euros et 69,90 euros), tous les billets ont été vendus. Les portes ouvriront deux heures avant le coup d'envoi et un spectacle d'avant-match retracera les moments marquants de l'histoire des deux clubs. Ensuite, une star de l'opéra de Dresde prendra le micro pour interpréter l'hymne national a cappella.

10 000 fans visiteurs

Puis ce sera au tour des joueurs d'investir l'arène, dans une ambiance qui sera rendue électrique par la présence annoncée de 10 000 supporters berlinois. Le club visiteur est le favori sur le papier: les Eisbären Berlin, actuels 7e au classement, sont champions en titre et détenteurs du record de sacres nationaux.

Face à lui, un néo-promu galvanisé par l'évènement et rendu menaçant par le besoin urgent de points. «Quand on commence le hockey sur glace, on espère un jour vivre un tel match, relevait récemment le défenseur Alex McCrea. Pour nous, chaque partie est désormais comme des play-offs. Nous avons besoin de ces points.»

Les organisateurs et les acteurs du match guetteront évidemment le ciel. Des températures négatives sont annoncées et les flocons pourraient s'inviter à la fête. «Il peut neiger, pleuvoir et souffler, résume «Gerry» Fleming, le coach de Dresde. La glace et les conditions peuvent changer au cours du match. C'est un vrai défi. Mais c'est justement cela qui rend ce match si excitant.»

Expérience immersive

Les Allemands qui n'ont pas la chance d'avoir un billet pourront suivre le match en direct sur Magenta Sport. Ce service de streaming sportif payant diffusera cette fois gratuitement le match. Des caméras drone seront utilisées pour la retransmission et les vestiaires des deux formations seront filmés en direct.

Ce n'est pas la première fois qu'un évènement de ce genre a lieu en Allemagne. Le «DEL Winter Game» fête même ce week-end sa septième édition.

En Suisse aussi, des matchs en plein air ont eu lieu par le passé. En 2007, le tout premier «Winter Classic» helvétique avait opposé les Ours de Berne aux Tigres de Langnau. Le club de la capitale s'était imposé 5-2 devant 30 000 spectateurs massés au Stade de Suisse. Sept ans plus tard, Genève-Servette et Lausanne s'étaient affrontés devant 29 400 fans au Stade de Genève. Les Vaudois l'avaient emporté 1-0 grâce à une réussite de Setzinger en prolongations.

