Spalletti évoque son avenir et prévient: «Quelque chose doit changer»

Spalletti: "Quelque chose doit changer" Luciano Spalletti admet volontiers la supériorité de la Suisse Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT "Quelque chose doit changer": Luciano Spalletti mesure parfaitement l'ampleur du chantier qui l'attend après la défaite de l'Italie face à la Suisse en 8e de finale de l'Euro. Le "Mister" entend poursuivre sa tâche à la tête de la Squadra Azzurra malgré cette défaite sans appel. "Je suis responsable de ce qui s'est produit aujourd'hui" a assuré le Toscan en conférence de presse. "Lors de ce tournoi, nous avons livré deux performances médiocres contre l'Espagne et la Suisse, et deux partiellement satisfaisantes contre l'Albanie et la Croatie. Il y a plusieurs explications que l'on peut avancer. La fin de saison en roue libre de bien des clubs en Serie A en est une. Une autre vient aussi de mon manque de passé commun avec la Nazionale. Je n'ai eu que dix matches pour préparer cet Euro, dont les premiers avec le couteau sous la gorge pour nous qualifier directement." Luciano Spalletti admet volontiers la supériorité des Suisses. "Leur victoire est amplement méritée, dit-il. Sur le plan de l'intensité, il n'y avait pas photo. La Suisse en a mis beaucoup plus. On a vu dans les courses et dans les duels. Je regrette vraiment de n'avoir pas pu les inquiéter davantage."

Schmid rejoint Vegas dans le cadre d'un échange Akira Schmid a été échangé par les Devils Image: KEYSTONE/FR110666 AP/ADAM HUNGER La colonie suisse des Devils compte un membre de moins. Le gardien Akira Schmid est en effet envoyé à Las Vegas en compagnie de l'attaquant suédois Alexander Holtz, en échange d'un attaquant et d'un choix de draft. Choisi au 5e tour par New Jersey lors du repêchage de 2018, Akira Schmid (24 ans) arrive en fin de contrat. Son horizon était bouché chez les Devils depuis l'arrivée d'un nouveau no 1, Jacob Markström, acquis quelques jours plus tôt dans le cadre d'un échange. Le Bernois sort d'une saison difficile, essentiellement passée en AHL, alors qu'il avait brillé lors des play-off 2023.

Suisse-Italie 2-0: L'histoire est en marche Freuler a inscrit le 1-0 du pied gauche Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER L'histoire est en marche ! Désignée par bien des observateurs comme le favori caché de cet Euro 2024, la Suisse a pris la route des quarts de finale avec une assurance sans doute insoupçonnée. A Berlin, elle a battu 2-0 pour l'Italie pour gagner un deuxième huitième de finale à l'Euro, trois ans après le succès aux tirs au but face aux champions du monde français à Bucarest. A Berlin, elle n'aura cette fois pas vraiment tremblé pour éliminer les tenants du titre. Ce succès a été acquis sur deux buts superbes, un enchaînement magnifique de Remo Freuler à la 37e et une frappe imparable de Ruben Vargas, passeur sur l'ouverture du score, pour le 2-0 de la 46e minute. Malgré toute sa classe et cette impression d'être devenu presque invincible après ses exploits lors de la phase de poules, Gianluigi Donnarumma n'a rien pu faire. Cette victoire, la première face à l'Italie depuis... 31 ans et le 1-0 de Berne du 1er mai 1993, conduira la Suisse à Düsseldorf samedi prochain. Son adversaire sera le vainqueur de la rencontre l'Angleterre - Slovaquie qui se jouera ce dimanche à Gelsenkirchen. Après sa démonstration contre l'Italie, une vérité se dessine: il devient de plus en plus périlleux de parier contre la Suisse. La Suisse... mal payée A la pause, la Suisse aurait pu mener... 3-0 si elle avait été accompagnée par une plus grande réussite. Avant le but de Freuler, Breel Embolo, parfaitement lancé par Michel Aebischer, avait perdu son duel face à Donnarumma dans une position qui n'était pas loin d'être "idéale". Et juste avant la pause, c'est Fabian Rieder, avec son pied gauche magnifique, qui voyait sa frappe détournée par Donnarumma sur son premier poteau. Si Donarumma a dû livrer la marchandise pour permettre aux siens de rester dans le match, Yann Sommer n'a pas été réellement inquiété lors de cette première période qui a vu la Suisse bénéficier assez nettement de la possession (58 %). Les Italiens ne devaient alerter qu'à une seule reprise le portier et ses défenseurs avec un centre de Federico Chiesa repoussé par Manuel Akanji (26e). Dans son 3-4-2-1 désormais traditionnel mais avec Dan Ndoye dans un rôle de piston droit – la surprise du chef -, la Suisse a exercé une emprise presque totale sur la rencontre. Avec un Granit Xhaka toujours aussi impérial à la régie, elle a éteint le milieu adverse avec une rare maîtrise. Jamais dans l'histoire, la "Squadra Azzurra" n'était apparue aussi désarmée, aussi inoffensive face à son voisin du nord que lors de ces quarante-cinq premières minutes. Une grosse frayeur pour Schär Une poignée de secondes après la reprise, les Italiens allaient à terre pour le compte. Avec une superbe frappe enroulée, Vargas ne laissait aucune chance à Donnarumma pour le but du break. Un break qui aurait pu être annulé à la 52e avec une tête de Schär sur son propre poteau. Le Saint-Gallois n'était pas loin de commettre son deuxième autogoal du tournoi après avoir permis aux Ecossais d'ouvrir le score en phase de poules. Cette frayeur mise à part, la Suisse a contrôlé cette seconde période sans aucune difficulté. Sommer devait, ainsi, attendre la 72e minute pour capter un premier tir cadré, celui du nouvel entrant Mateo Retgui. Une minute plus tôt, le "magicien" Murat Yakin avait opéré ses premiers changements avec les introductions de Steven Zuber et de Stergiou pour Vargas et Rieder, Ndoye montant d'un cran. Le Vaudois devait toutefois très vite céder sa place à Vincent Sierro. Le temps était venu de fermer la porte.

Titre et limite olympique pour Pellaud sur 800 m La joie de Rachel Pellaud, qui a maté les favorites sur 800 m Image: KEYSTONE/ULF SCHILLER Rachel Pellaud a créé une certaine surprise en devenant championne de Suisse du 800 m samedi à Winterthour. L'ancienne coureuse de 400 m s'est imposée en 1'58''60, un nouveau record personnel synonyme de limite pour les Jeux olympiques. La Biennoise de 29 ans a "explosé" de huit dixièmes de seconde son meilleur temps sur la distance pour s'imposer d'un souffle dans la finale la plus attendue du week-end. Elle a devancé de 0''07 la Fribourgeoise Audrey Werro, tenante du titre, qui réussit quant à elle son meilleur chrono de l'année. Troisième, Valentina Rosamilia a également signé un record personnel (1'58''69) ainsi qu'une limite olympique pour bouter la malheureuse Lore Hoffmann (1'59''26) hors du podium. La sélection pour les Jeux s'annonce donc comme un casse-tête dans cette discipline, les quatre jeunes femmes ayant satisfait aux minima chronométriques. Double doublé en sprint Double championne d'Europe en titre sur le double tour de piste, Mujinga Kambundji a glané l'or avec la manière sur 200 m. Comme la veille sur 100 m (11''01), la Bernoise a réalisé son meilleur temps de la saison en 22''42. Dans son sillage, Léonie Pointet s'est parée d'argent en 22''72, son nouveau record personnel, Sarah Atcho-Jaquier décrochant le bronze en 22''98. Chez les messieurs, en l'absence du champion d'Europe Timothé Mumenthaler, légèrement blessé, c'est le médaillé de bronze de Rome William Reais qui a imposé sa loi. Le Grison s'est offert un deuxième doublé 100/200 m consécutif aux championnats de Suisse en courant en 20''27, soit 1 centième de mieux que le temps qui avait permis à Mumenthaler de conquérir l'or européen. Les stars suisses des haies ont connu des fortunes diverses samedi. Si Jason Joseph a triomphé sur 110 m haies en 13''26 - devant Simon Ehammer en 13''38, nouveau record personnel - la vice-championne d'Europe Ditaji Kambundji a renoncé au dernier moment à prendre le départ de la finale du 100 m haies "par mesure de précaution". La Bernoise a ressenti de légères douleurs à une cuisse. Une limite, mais pas de titre pour Bonvin Auteur d'un nouveau record personnel - 48''59 - synonyme de limite qualificative pour les JO de Paris vendredi soir en demi-finale, Julien Bonvin n'est par ailleurs pas parvenu à enchaîner samedi après-midi. Le Valaisan n'a pu faire mieux que 49''33 en finale, se contentant d'une médaille d'argent derrière le Zurichois Dany Brand (49''16).

Bardet s'offre le premier maillot jaune pour son dernier Tour Bardet (à droite) et Van den Broek ont réussi un numéro extraordinaire samedi Image: KEYSTONE/EPA Romain Bardet a remporté la première étape du Tour de France samedi à Rimini. Le Français endosse ainsi son premier maillot jaune à l'issue d'un numéro extraordinaire. Sorti du peloton à 50 kilomètres de l'arrivée, le grimpeur de DSM s'est imposé devant son équipier Frank van den Broek, avec seulement cinq secondes d'avance sur le groupe des favoris qui n'a pas réussi à rattraper les deux fuyards. Dans un final au suspense haletant, les deux coureurs de DSM ont résisté au retour de la meute. Le jeune Néerlandais a offert la victoire à son leader à l'issue d'une journée caniculaire qui a viré au calvaire pour de nombreux coureurs, sauf pour les principaux favoris. C'est la quatrième victoire dans le Tour pour Romain Bardet (33 ans) qui avait terminé deuxième du classement général en 2016 et troisième l'année suivante mais n'avait encore jamais porté le maillot jaune. Il a annoncé il y a quelques jours qu'il allait raccrocher en juin 2025. Le travail de Van der Broek Dans cette étape très dure, courue sous une chaleur accablante, Bardet et Van den Broek ont livré un fantastique numéro à deux. Présent depuis le début de la journée dans l'échappée, le Néerlandais de 23 ans a d'abord attendu son leader lorsque celui-ci s'est extirpé du peloton pour venir avaler les échappés un par un. Il a ensuite tiré des relais énormes pour l'emmener dans la longue partie plate dans le final vers Rimini, aux bords de la mer Adriatique. Et pour résister au retour du peloton dans le traditionnel jeu du chat et de la souris qui se termine souvent mal pour les échappés.

Peter Barandun, nouveau co-président de Swiss-Ski Peter Barandun (à droite) est le nouveau co-président de Swiss-Ski Image: KEYSTONE/APA/APA/BARBARA GINDL Comme prévu, Peter Barandun a été élu co-président de Swiss-Ski au côté d'Urs Lehmann lors de la 120e assemblée des délégués, samedi au Kursaal de Berne. Le Grison de 60 ans, CEO et président du conseil d'administration d'Electrolux, fait partie du présidium de Swiss-Ski depuis douze ans et en était dernièrement le vice-président. Avant l'assemblée, la fédération, dont Lehmann - qui entame son cinquième mandat - était jusqu'à présent le seul président, avait plaidé en faveur d'une direction bicéphale. Elle sera particulièrement sollicitée dans un avenir proche, avec notamment l'organisation des Mondiaux de biathlon (à Lenzerheide) et de freestyle (en Engadine) l'hiver prochain, puis celle des Championnats du monde de ski alpin à Crans-Montana en 2027. La présidence de Swiss-Ski pour la période 2024-2028 se compose comme suit: Urs Lehmann (co-président, responsable du domaine Sport), Peter Barandun (co-président, responsable du domaine Commercial), Claude-Alain Schmidhalter (vice-président), Tamara Wolf (vice-présidente), Raphaëlle Favre Schnyder (représentante nouvellement élue de l'interrégion Ouest, en remplacement de Florence Koehn), Stefan Binggeli (représentant de l'interrégion Centre) et Marco Gut (représentant de l'interrégion Est). Avec 121 podiums en Coupe du monde dans neuf disciplines sportives différentes et la défense avec succès de la première place au classement par nations de la Coupe du monde de ski alpin, Swiss-Ski a connu l'une de ses années les plus fructueuses, se félicite par ailleurs la fédération dans son communiqué. Pour l'exercice 2023/24, un excédent de 131'225 francs a été enregistré.

Suisse - Italie: Dan Ndoye piston droit Dan Ndoye rugira-t-il à nouveau aujourd'hui ? Image: KEYSTONE/EPA Fidèle à sa légende, Murat Yakin a réservé une surprise du chef avant le huitième de finale de l’Euro face à l’Italie ce samedi à Berlin ; la titularisation de Dan Ndoye comme piston droit. Après avoir livré les quatre matches amicaux avant cet Euro comme piston gauche et avoir occupé le flanc de l’attaque lors des trois matches de la phase de poules, le Vaudois devra fermer le flanc droit. Il sera aidé dans sa tâche par Fabian Rieder qui évoluera, comme dimanche dernier face à l’Allemagne, plus haut dans ce couloir. Remplaçant dimanche, Ruben Vargas retrouve sa place de titulaire en attaque. Dan Ndoye a, ainsi, été préféré à Leonidas Stergiou pour remplacer Silvan Widmer, suspendu. Pourtant, Murat Yakin avait annoncé dimanche dernier que le joueur du VfB Stuttgart devrait être aligné contre l’Italie. Les derniers entraînements l’ont très certainement amené à changer son fusil d’épaule. Titulaire en défense centrale, Ricardo Rodriguez deviendra ce soir le troisième joueur suisse le plus sélectionné de l’histoire. Comme Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri, le Zurichois a dépassé Heinz Hermann et ses 118 sélections. Cette 119e cape sera sa 25e dans un tournoi final. Il n’a pas manqué une seule rencontre de l’équipe de Suisse en Coupe du monde et à l’Euro depuis le rendez-vous contre l’Equateur le 15 juin 2014 à Brasilia. Ricardo Rodriguez est, par ailleurs, l’un des cinq joueurs sous la menace d’une suspension pour un éventuel quart de finale en cas de carton jaune. Ndoye, Remo Freuler, Vicent Sierro et Granit Xhaka sont les quatre autres joueurs qui font face à ce péril. La Suisse évoluera dans la composition suivante face à l’Italie : Sommer ; Schär, Akanji, Rodriguez ; Ndoye, Freuler, Xhaka, Aebischer ; Rieder, Vargas ; Embolo.

Francesco Bagnaia s'impose au sprint Francesco Bagnaia se rapproche de Jorge Martin au classement des pilotes de MotoGP. Image: KEYSTONE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI L'Italien Francesco Bagnaia a remporté samedi la course sprint du Grand Prix moto des Pays-Bas devant Jorge Martin. Il grignote ainsi l'écart le séparant du leader au championnat du monde de MotoGP. Sur sa Ducati officielle, Bagnaia, parti en pole position, n'a pas fait de détail, terminant avec plus de deux secondes d'avance sur un Martin au guidon lui de la Ducati de l'écurie semi-officielle Pramac. La troisième place est revenue à l'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia). Au championnat du monde, Martin ne compte plus que 15 points d'avance sur Bagnaia - contre 18 avant cette course. Le double champion du monde aura à nouveau l'occasion de réduire l'écart, voire de prendre le commandement, lors du Grand Prix dimanche, qui verra le vainqueur gagner 25 points.

Verstappen remporte la course sprint à Spielberg Max Verstappen a remporté les trois courses sprint disputées cette saison. Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Le triple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) a remporté la course sprint du GP d'Autriche, samedi à Spielberg. Il a devancé les deux McLaren d'Oscar Piastri et de Lando Norris. Le Néerlandais, qui a ainsi empoché les trois sprints disputés cette saison, s'est imposé sur le Red Bull Ring au terme des 23 tours de course. Le Britannique George Russell (Mercedes) a pris la quatrième place, devant la Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz et son équipier et compatriote Lewis Hamilton (Mercedes). Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), seulement 10e sur la grille après avoir été incapable de réaliser un chrono en Q3 vendredi après un problème du système anti-calage, est parvenu à remonter au 7e rang pour grappiller deux points, un de plus que le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull). Le Top 10 est complété par le Danois Kevin Magnussen (Haas), qui échoue à la porte des points, et le Canadien Lance Stroll (Aston Martin).

Simone Biles mène le bal à mi-parcours Simone Biles m Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Simone Biles s'est rapprochée des Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août) vendredi. Elle mène en effet les sélections américaines de Minneapolis après la première journée. La quadruple championne olympique, qui a électrisé la foule du Target Center grâce à son saut signature "Biles II" (Yurchenko double carpé), compte 58,900 points. Elle devance nettement Jordan Chiles (56,400) et la championne du concours général des Jeux de Tokyo 2021 Suni Lee (56,025), de retour au plus haut niveau après une importante maladie rénale proche de mettre fin à sa carrière. Simone Biles (27 ans), vainqueure de 37 médailles mondiales ou olympiques, avait retrouvé la compétition en août 2023 après deux ans d'interruption. Elle s'était effondrée aux Jeux de Tokyo où elle avait abandonné plusieurs épreuves, en proie à des "twisties" (pertes de repères dans l'espace). La deuxième et dernière journée de compétition féminine aura lieu dimanche, après la conclusion de l'épreuve masculine samedi.

Shericka Jackson gagne le 100 m, Fraser-Pryce 3e Shericka Jackson a remporté le 100 m des sélections jamaïcaines Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Shericka Jackson a dominé les sélections olympiques jamaïcaines en 10''84. Shelly-Ann Fraser-Pryce a quant à elle assuré l'essentiel sans briller vendredi à Kingston. En l'absence de la double championne olympique en titre Elaine Thompson-Herah, blessée et forfait pour les Jeux de Paris, la double vice-championne du monde du 100 m Shericka Jackson s'est imposée en finale devant la jeune Tia Clayton (19 ans, 10''90) et Fraser-Pryce. La championne olympique 2008 et 2012 de la ligne droite, âgée de 37 ans, n'a pas rassuré en finale (10''94). Elle avait pourtant couru une série (10''98 jeudi) puis une demi-finale (10''91 vendredi) probantes, où elle n'avait pas paru forcer son talent. Les trois sprinteuses représenteront la Jamaïque sur 100 m aux JO de Paris (26 juillet-11 août). Elles y retrouveront notamment la flamboyante américaine Sha'Carri Richardson, championne du monde en titre et brillante lors des US Trials.

Holloway brûlant sur 110 m haies: 12''86 Grant Holloway a couru en 12''86 vendredi à Eugene Image: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK Le triple champion du monde Grant Holloway a dominé un 110 m haies de feu en 12''86, vendredi aux sélections olympiques américaines à Eugene. Les cadors du sprint ont eux assuré en demies du 200 m. Pour la seule finale de la soirée sur la piste, Grant Holloway a frappé très fort avec la meilleure performance mondiale de l'année, et surtout le quatrième chrono de l'histoire de la discipline. Son compatriote Devon Allen avait couru en 12''84 en 2022, Holloway déjà en 12''81 dans ce même stade en demi-finale des Trials en 2021, et un autre Américain, Aries Merritt, avait foncé en 12''80 à Bruxelles en 2012, un record du monde qui pourrait trembler aux Jeux de Paris (26 juillet-11 août). Grand favori pour les Jeux, Holloway sait toutefois qu'un tel chrono à cette période de l'année ne garantit rien: aux JO de Tokyo en 2021, il avait été battu par le Jamaïcain Hansle Parchment. MPM pour Thomas Vendredi, les hurdlers américains ont été portés par un vent parfait (2 m/s, pile la limite légale) et ont offert l'une des courses les plus denses de l'histoire de la discipline. Freddie Crittenden a pris la 2e place en 12''93 (son record) et Daniel Roberts la 3e (12''96, record également), pour constituer le trio olympique. Un peu plus tôt, les stars du sprint avaient répété leurs gammes lors des demi-finales du 200 m. Gabby Thomas a réussi la meilleure performance mondiale sur le demi-tour de piste en 21''78. La reine du 100 m Sha'Carri Richardson a elle montré la même impression de facilité pour couper la ligne en 21''92 (record égalé). Chez les hommes, Noah Lyles s'est montré lui aussi impressionnant en 19''60 tout en relâchant en fin de course, pour un chrono non homologué toutefois à cause d'un vent un peu trop généreux (2,5 m/s). Kenny Bednarek (19''96), Erriyon Knighton (19''93) et Christian Coleman (19''89) seront aussi en finale.

Le Brésil se rassure en écrasant le Paraguay La joie de Vinicius Junior (à gauche) et de Rodrygo Image: KEYSTONE/AP/David Becker Le Brésil s'est rassuré avec un succès contre le Paraguay (4-1) pour son deuxième match de la Copa America vendredi à Las Vegas. Vainqueure 3-0 du Costa Rica dans ce même groupe D, la Colombie de James Rodriguez est elle déjà qualifiée pour les quarts de finale. Après un penalty manqué par Lucas Paqueta (32e), la star du Real Madrid Vinicius a délivré la Seleçao (35e) qui a ensuite déroulé avec des buts de Savio (43e) puis à nouveau Vinicius (45+4e). Omar Alderete a réduit le score pour le Paraguay (48e) avant que Paqueta ne close la marque en convertissant cette fois son penalty (65e). Le Brésil est 2e de cette poule avec 4 points, derrière la Colombie (6 points). La Seleçao aura l'occasion de terminer en tête du groupe en cas de victoire contre les Cafeteros mardi à Santa Clara. Un nul lui assurerait la qualification en quarts, qu'elle pourrait atteindre même en cas de défaite selon le résultat du Costa Rica.

Tour de France: 1re étape aujourd'hui en Italie Le 111e Tour de France débute aujourd'hui en Italie. La 1re étape, au profil accidenté, mènera les coureurs de Florence à Rimini sur 206 km. La course restera durant trois jours sur le sol italien. Le favori logique de l'épreuve est le Slovène Tadej Pogacar, épaulé par une équipe très forte et qui a remporté le Tour d'Italie en mai avec une facilité déconcertante. Double vainqueur de la Grande Boucle en 2020 et 2021, il avait subi la loi du Danois Jonas Vingegaard en 2022 et 2023. Le tenant du titre sera bien au départ à Florence, mais son état de forme est soumis à des interrogations. Vingegaard a en effet été victime d'une terrible chute en avril lors du Tour du Pays basque et n'est plus apparu en compétition depuis. Et l'un de ses principaux lieutenants, l'Américain Sepp Kuss, a dû déclarer forfait.