La Juve a gagné grâce au geste décisif de son coach

Igor Tudor, le nouvel entraîneur des bianconeri, a été à l'origine du seul but de la rencontre entre son équipe et le Genoa (1-0), samedi à domicile.

La Juventus Turin, traumatisée par deux lourdes défaites, a retrouvé le sourire en battant le Genoa (1-0) pour les débuts d'Igor Tudor sur le banc des bianconeri, samedi lors de la 31e journée du Championnat d'Italie. Un succès que la «Vieille Dame» doit en grande partie à son coach.

C'est lui qui s'est illustré au tout début de l'action décisive du match, en récupérant le ballon qui venait de sortir en touche et en le donnant aussitôt à Teun Koopmeiners.

La touche du Néerlandais a pris de vitesse la défense du Genoa et a fini par arriver dans les pieds de Kenan Yildiz. Le phénomème turc s'est joué de deux défenseurs dans la surface de réparation et a propulsé le ballon dans les filets malgré un angle très fermé (25e).

Yildiz a vécu des dernières semaines compliquées: son temps de jeu avait sensiblement diminué, mais il a débuté la rencontre tout comme Dusan Vlahovic, autre joueur qui n'avait plus lui non plus les faveurs de Thiago Motta mais qui a été préféré à Randal Kolo Muani ce samedi. «Le "Mister" nous donne beaucoup d'énergie», a reconnu Yildiz qui a inscrit, à 19 ans, son septième but de la saison.



Si tout n'a pas été parfait samedi, les tifosi de la Juve respirent: leur équipe ne s'était plus imposée depuis le 3 mars et restait sur deux déroutes, 4-0 à domicile contre l'Atalanta et 3-0 sur le terrain de la Fiorentina. Le club le plus titré du football italien reste toutefois 5e de la Serie A (55 points), car Bologne s'est imposé plus tôt à Venise (1-0) et conserve sa 4e place (56 pts), la dernière qualificative pour la prochaine Ligue des champions et l'objectif assigné à Tudor.

«Je suis très satisfait de cette victoire contre une équipe difficile à jouer. On n'a eu que deux-trois entraînements tous ensemble, mais on a montré du coeur, de l'intensité, de l'enthousiasme. Reste qu'on doit encore beaucoup, beaucoup travailler», a prévenu Tudor.

Le prochain adversaire de la Juve, l'AS Rome, est l'équipe en forme du moment: elle a enchaîné à Lecce une septième victoire de suite (1-0) qui l'a propulsée provisoirement à la 6e place (52 pts), juste devant son grand rival, la Lazio (51 pts, un match en moins).

La Roma, métamorphosée par l'inusable Claudio Ranieri, sorti de sa retraite mi-novembre, n'a plus perdu, en championnat, depuis trois mois et demi. Durant cette période, aucune équipe du Top 5 européen n'a empoché autant de points qu'elle.



