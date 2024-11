Swiatek suspendue un mois ++ Rodri ambitieux

"L'ITIA confirme que la joueuse de tennis polonaise Iga Swiatek a accepté une suspension d'un mois (...), après un contrôle positif à une substance interdite, la trimetazidine, dans un échantillon prélevé hors compétition en août 2024", écrit dans un communiqué l'instance, qui a retenu la thèse de la "contamination d'un médicament" et considéré que "le degré de faute de la joueuse" était "le plus faible du spectre".

La no 2 mondiale et quadruple lauréate de Roland-Garros Iga Swiatek a été sanctionnée d'un mois de suspension. Ceci après un contrôle positif à une substance interdite effectué en août.

La cérémonie a été parasitée par l'absence du Real Madrid, furieux que le prestigieux prix ne soit pas décerné à son attaquant brésilien Vinicius, vainqueur de la Ligue des champions. "Je ne peux pas respecter cette décision", a commenté Rodri à ce propos. "Dans le sport et dans la vie, il est important de gagner. Mais je pense encore plus à la façon dont on perd, et je dis toujours la même chose - c'était mon moment, je ne voulais pas parler des autres".

Champion d'Angleterre avec City et champion d'Europe avec l'Espagne, Rodri a été désigné Ballon d'or le 28 octobre. "J'ai vécu le meilleur et le pire moment de ma carrière avec le Ballon d'or et la blessure, mais cela me donne de l'oxygène pour revenir d'une bonne manière", a-t-il déclaré.

"Le premier mois et demi a été difficile au niveau de la douleur, je ne pouvais pas marcher, mais maintenant c'est plus facile", a-t-il déclaré à Gary Lineker et Micah Richards, animateurs du podcast. "Je m'en sors beaucoup mieux que je ne le pensais".

Le Ballon d'or et champion d'Europe 2024 a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en septembre contre Arsenal, faisant craindre une fin de saison à son entraîneur Pep Guardiola. "Mon objectif est de revenir cette saison. Je n'abandonne pas cette saison, (mais) je ne veux pas faire d'erreurs. Mon objectif, c'est six ou sept mois", a-t-il confié concernant sa date de retour.

Le milieu espagnol Rodri, gravement blessé en septembre à un genou, espère "revenir" avant la fin de saison" avec Manchester City. Il l'a dit dans un entretien au podcast The Rest Is Football.

Privés de Timo Meier, suspendu pour un coup de cross au visage, les Devils ont par ailleurs été dominés 3-0 par les St. Louis Blues à Newark. New Jersey, qui restait sur trois victoires consécutives, a encaissé un premier but après 9 secondes de jeu seulement ! La soirée fut particulièrement difficile pour le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler, qui affiche un bilan de -3.

Vancouver n'a réagi que trop tardivement sur la glace des Penguins de Sidney Crosby, qui menaient 5-1 après 23'40. C'est Suter qui a sonné la révolte en marquant le 5-2 10 minutes plus tard, signant sa 7e réussite et son 11e point en 20 matches dans cet exercice 2024/25. Josi a quant à lui inscrit son 5e but de la saison - son 18e point - en ouvrant la marque pour Nashville.

Pius Suter et Roman Josi ont également trouvé le chemin des filets mercredi soir, mais sans connaître les joies de la victoire. Le Zurichois et les Canucks se sont inclinés 5-4 à Pittsburgh alors que le Bernois et les Predators ont été battus 3-2 en prolongation par Philadelphie.

Pas d'exploit en revanche pour le "rookie" valaisan Kyshawn George et les Wizards, qui ont essuyé un 13e revers d'affilée, le 15e au total en 17 parties. Washington s'est incliné 121-96 à domicile face aux Los Angeles Clippers de James Harden (43 points). George a réussi 2 points (à 1/6 au tir) et 4 rebonds en 26' de jeu.

Clint Capela n'a pas pesé sur ce match, se contentant de 2 points à 1 sur 7 au tir. L'intérieur genevois a néanmoins capté 9 rebonds et distillé 2 passes décisives en moins de 20' passées sur le parquet. L'homme du match fut le meneur des Hawks Trae Young, auteur de 22 assists - son record - et 20 points.

"Je me sens bien, je me sens en forme. Je suis sur la bonne voie", affirme malgré tout Nadine Fähndrich après une intersaison mouvementée. Vendredi, elle commencera par un sprint à Kuusamo en style classique.

Celle qui compte quatre victoires en sprint en Coupe du monde ne se voyait toutefois pas travailler sans Ivan Hudac. "J'ai réalisé tous mes succès sous sa direction, nous fonctionnons de la même manière. Nous sommes tous les deux très structurés, et nous poursuivons un plan à long terme qui s'étend jusqu'aux Jeux olympiques de 2026", explique Nadine Fähndrich. Hudac a lui aussi tenu sa parole, à savoir qu'il soutiendrait la Lucernoise jusqu'aux Jeux de Milan-Cortina. Le Slovaque a refusé d'autres offres et sera présent sur place lors de plusieurs courses cet hiver.

Les premiers échos positifs lui sont parvenus dès la fin de la saison dernière, lorsqu'elle a repris la compétition et s'est hissée jusqu'en finale des sprints de Drammen (Norvège) et Falun (Suède). Lors de ces compétitions, elle ne pensait déjà plus à son cœur. Idem durant l'entraînement estival.

La Coupe du monde de ski de fond débute ce week-end à Kuusamo, en Finlande, et Nadine Fähndrich est dans un bon état d'esprit. Pourtant, l'année 2024 avait mal commencé pour la figure de proue de l'équipe de Suisse de ski de fond. Fin février, l'athlète de Suisse centrale a dû quitter le circuit en raison d'arythmies cardiaques bénignes et se faire opérer. Et après la saison, les dissensions au sein de l'équipe d'entraîneurs ont abouti à la décision de Swiss-Ski de ne pas prolonger le contrat d'Ivan Hudac. Le Slovaque avait pourtant formé la Lucernoise pour en faire une athlète de haut niveau.

Victorieux de ses deux premiers matches de Conference League, les Bianconeri sont bien partis pour obtenir un billet pour la suite de la compétition. Ils sont même toujours en course pour terminer parmi les huit premiers, même si cet affrontement face aux Belges et un prochain duel prévu contre le Legia Varsovie compliquent la tâche.

La 4e journée de Conference League mettra aux prises Saint-Gall et Backa Topola jeudi (18h45). Lugano accueille La Gantoise (21h00) à Thoune et espère se relancer après avoir perdu contre les Serbes.

Vincent Praplan ou la renaissance du buteur

Vincent Praplan, ici buteur contre Ambri, traverse une période faste Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Auteur du 1-0 lors de la victoire 2-0 sur Fribourg aux Vernets, Vincent Praplan traverse une période faste. Cela fait une semaine que le Valaisan a retrouvé sa "touche".

Il faut remonter une semaine en arrière, pas plus. Mercredi dernier. Lors du huitième de finale retour de Champions League et un succès sur Lausanne 7-4, Praplan avait signé un quadruplé.

Depuis, l'ancien joueur de Kloten et Berne a construit sur cette explosion et ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Quatre matches de championnat, 3 buts et 3 passes décisives. De quoi faire un peu oublier l'absence pour blessure de l'habituel top scorer grenat, Teemu Hartikainen. Et pour parfaire l'imitation de son coéquipier, Vincent Praplan a eu le droit de jouer avec le duo finlandais Manninen et Granlund.

On a peut-être tendance à l'oublier en raison de la constellation d'étoiles au sein de l'effectif genevois, mais Vincent Praplan est un joueur qui a eu l'habitude très tôt des responsabilités. A Kloten, il formait une triplette redoutable avec Denis Hollenstein et Tommi Santala. Le Valaisan a ce gène du buteur en lui et ces temps il est en train de le redécouvrir.

"Il y a encore quelques semaines, on avait surtout une ligne qui marchait, analyse-t-il. Mais là c'est à nous, les Suisses, d'aider l'équipe. Personnellement depuis ce quadruplé, je réfléchis moins, je joue davantage à l'instinct en me faisant oublier derrière la défense. Ca paie pour le moment et je ne vais rien changer."

Quand on lui demande ce que c'est que de jouer avec deux stars comme Manninen et Granlund, le Sierrois ne peut qu'apprécier: "Ce sont deux très bons joueurs, super intelligents. Ils sont très efficients dans ce qu'ils font en étant toujours au bon endroit offensivement et défensivement. Il faut "juste" trouver l'espace."

Beaucoup (trop?) de hockey

Pour dominer Fribourg, Genève a su utiliser davantage sa tête que ses jambes, en laissant les Fribourgeois tirer, mais généralement depuis les côtés. "On n'avait pas forcément les jambes ce soir, parce qu'on a joué beaucoup de hockey ces derniers temps, explique Praplan. Alors on a essayé de moins patiner dans tous les sens et de rester compacts au milieu en les laissant sur les côtés un maximum. Ce ne fut pas le plus sexy des matches, mais l'essentiel demeure la victoire."

Si la victoire improbable de lundi contre Ambri avec cette remontée de 0-4 pour finalement l'emporter 6-5 ap a permis de solidifier le caractère des Grenat, elle ne doit pas cacher le calendrier démentiel imposé aux Aigles. Depuis une semaine, les hommes de Jan Cadieux ont disputé 5 parties en 8 jours. Et jusqu'au 8 décembre, les Genevois vont encore avoir droit à six rencontres.

"On préfère la compétition à l'entraînement, c'est sûr, mais tu te poses quand même des questions de savoir si c'est bon pour la santé de faire autant de matches que ça, s'interroge le Valaisan. Quand tu joues quatre parties par semaine deux semaines de suite, tu as très peu de repos. On se pose des questions, mais on ne va pas se plaindre non plus et c'est pareil pour beaucoup d'équipes."