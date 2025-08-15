Urs Lehmann quitte Swiss Ski pour la FIS ++ Athekame à l'AC Milan

Cinq équipes exclues après avoir refusé de tester une puce GPS La Suissesse Noelle Ingold (Nexetis) a pu prendre le départ du Tour de Romandie féminin vendredi, mais un tiers des coureuses a été disqualifié. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Cinq équipes qui refusaient de participer à un test de puce GPS ont été exclues du Tour de Romandie féminin vendredi, a annoncé l'UCI. Noemi Ruëgg et Katarzyna Niewiadoma sont concernées.

Toutes les coureuses des formations Canyon-SRAM (Niewiadoma), EF Education (Rüegg), Lidl-Trek, Picnic Post-NL et Visma-Lease a bike n'ont donc pas pris le départ de la 1ère étape, un contre-la-montre de 4,4 km entre Huémoz et Villars-sur-Ollon. Le peloton perd ainsi 30 des 93 coureuses inscrites pour cette épreuve.

L'UCI avait décidé de tester sur ce TDRF un nouveau système de suivi de sécurité par GPS pour permettre de localiser les athlètes, notamment en cas de chute. Cette même technologie doit être mise en place lors des Championnats du monde sur route au Rwanda (21-28 septembre).

"Décision surprenante" "La décision de ces équipes de s'opposer aux règles spécifiques de l'épreuve est surprenante et compromet les efforts de la famille cycliste pour assurer la sécurité de tous les coureurs sur route grâce au développement de cette nouvelle technologie", regrette l'UCI dans son communiqué.

Selon l'organisation mondiale, en refusant de désigner une coureuse pour emporter le dispositif de suivi - une puce de 63 grammes -, les équipes ont fait le choix d'être exclues de l'épreuve. Dans son communiqué, l'UCI fait également remarquer que "la plupart" des équipes concernées font partie d'une organisation développant son propre système de suivi GPS.



Urs Lehmann quitte Swiss-Ski et devient CEO de la FIS Urs Lehmann quitte Swiss-Ski après plus de quinze ans de présidence (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Urs Lehmann va devenir CEO de la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS). L'Argovien de 56 ans quitte par conséquent son poste de coprésident de Swiss-Ski.

"Après que la collaboration avec le président de la FIS, Johan Eliasch, s’est très positivement développée ces derniers mois, nous voulons maintenant conduire la FIS vers l’avenir avec des forces unies - aux côtés du secrétaire général Michel Vion, de l’ensemble de l’équipe de la FIS et des associations membres. Je souhaite être un bâtisseur de ponts", déclare Urs Lehmann, cité dans un communiqué de Swiss-Ski publié vendredi.

L'ancien skieur professionnel quitte un poste qu'il occupait depuis 2008. Il avait été rejoint par un coprésident, le Grison Peter Barandun, en 2024. Des décisions concernant la future organisation de la direction seront prises ces prochaines semaines, explique Swiss-Ski.

Urs Lehmann prendra lui ses nouvelles fonctions de CEO à la FIS, un poste nouvellement créé, à la fin septembre. Avec cette nomination, l'Argovien quitte également son poste de président du comité d'organisation des Mondiaux de Crans-Montana 2027, ainsi que celui de coprésident de l'Association Jeux olympiques et paralympiques Suisse 2038.



Zachary Athekame quitte Young Boys pour le Milan AC Zachary Athekame quitte Berne pour Milan. Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Après Ardon Jashari, Zachary Athekame rejoint lui aussi le Milan AC. Le club italien a annoncé vendredi l'engagement du défenseur genevois de 20 ans, qui quitte donc Young Boys après une saison.

L'international suisse M21 a signé un contrat portant sur cinq saisons avec les Rossoneri. Il avait rejoint YB l'été dernier en provenance de Neuchâtel Xamax et a disputé 47 matches au total avec les Bernois.

Selon différents médias, le club lombard a dû débourser 10 millions d'euros (9,4 millions de francs) pour s'offrir les services du jeune latéral droit. Ce transfert fait également les affaires de Neuchâtel Xamax, qui devrait récupérer quelques centaines de milliers de francs dans la transaction, selon les informations d'ArcInfo.



Deux victoires le même jour pour Stan Wawrinla Stan Wawrinka a fêté deux succès le même jour à Cancun (archives). Image: KEYSTONE/EPA/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka a enchaîné deux succès le même jour au Challenger de Cancun. Le Vaudois a battu le Japonais Rio Noguchi, quelques heures après son succès face au Canadien Cleeve Harper mercredi.

L'ex-numéro 3 mondial, désormais 152e au classement ATP, s'est imposé 6-4 6-3 contre le Japonais de 26 ans (ATP 210). Il avait dominé Harper (ATP 1181) sur le même score un peu plus tôt dans la station balnéaire mexicaine.

Wawrinka, qui n'a pas reçu de wild-card pour disputer l'US Open (24 août - 7 septembre), est toujours à la recherche d'un premier titre cette année. Il tentera de se qualifier pour le dernier carré à Cancun dans la nuit de jeudi à vendredi face à l'Argentin Juan Manuel Cerundolo (ATP 86), récent finaliste du Swiss Open de Gstaad.



Une exposition pour le jubilé d'Athletissima A l'aune de sa 50e édition, le meeting Athletissima vernissait ce mercredi une exposition qui lui est consacrée. Jacky Delapierre, son directeur et fondateur, se réjouit d'avoir créé des vocations.

L'exposition consacrée au meeting lausannois a ouvert ses portes mercredi soir pour trois semaines avant la compétition du 20 août prochain dans le Forum de l'Hôtel de Ville de la Capitale olympique. Entouré des visages qui ont fait l'évènement, celui qui est encore patron d'Athlétissima pour quelques semaines se rappelle d'une première édition de 1977 disputée sous la pluie avec notamment le Néo-Zélandais John Walker, alors champion olympique en titre et recordman du monde du 1500 m. Ou encore Edwin Moses, qui est passé à 0"01 du record du monde sur 400 m haies lors de l'édition 1981.

Mais le meeting a également été un tremplin pour des athlètes nationaux et romands comme les soeurs Sprunger, Sarah Atcho-Jacquier et désormais Jason Joseph ou Ditaji Kambudji. "La génération actuelle de l'athlétisme suisse est le fruit d'un travail fourni depuis 2007, que nous avons poursuivi après les Championnats d'Europe disputés à Zurich en 2014", confie Jacky Delapierre, patron d'Athletissima.

Passage de témoin à la direction Plus récemment, c'est le sprinter jamaïcain Usain Bolt qui a fait se lever le Vaudois: "Le moment où il court en 19"59 sous la pluie en 2009 sur le 200 m m'a marqué, c'est clair", se remémore-t-il. A l'heure de transmettre le témoin de la direction exécutive à Julien Carrel après cette 50e édition, Jacky Delapierre se réjouit de voir encore un public nombreux venir à Athletissima, et la certitude de laisser un bilan sain à son successeur. "Après cette édition, Athlétissima se réorganisera et je deviendrai le président de son comité stratégique", indique-t-il.

Si le meeting du 20 août prochain à la Pontaise affiche complet depuis fin juin avec pas moins de 9 champions olympiques, le City Event consacré au saut à la perche à Ouchy le 19 août promet également un bel engouement populaire et du spectacle, avec un duel attendu entre le médaillé d'argent à Paris américain Sam Kendricks et le Grec Emmanouil Karalis, 3e lors de ce concours olympique.



Tour de Romandie Féminin: départ aujourd'hui Le Tour de Romandie Féminin débute aujourd'hui avec un contre-la-montre de 4,4 km entre Huémoz et Villars-sur-Ollon. La Polonaise Katarzyna Niewiadoma fait figure de favorite.

La cycliste, qui avait gagné le Tour de France 2024, a vu la concurrence prévue sur les routes vaudoises et valaisannes sérieusement diminuer. Les forfaits de la Bernoise Marlen Reusser et de la Néerlandaise Demi Vollering ont ainsi restreint le cercle des candidates à la victoire finale.

La course se poursuivra samedi avec l'étape reine entre Conthey et La Tzoumaz. La 3e et dernière étape se déroulera autour d'Aigle et sera vallonnée. La Genevoise Elise Chabbey, récente meilleure grimpeuse du Tour de France, trouvera un terrain qui devrait lui convenir.



Revanche de la finale dès le 1er tour Bienne affrontera Bâle en Coupe de Suisse samedi pour une revanche, onze semaines après la finale remportée par les Rhénans. Des derbies cantonaux auront lieu lors de ce 1er tour du 15 au 17 août.

A l'occasion de sa centième édition, la compétition de la saison passée a réservé une surprise de taille. Le FC Bienne, pensionnaire de 3e division, réalisait un petit exploit en atteignant la finale, performance inédite jusqu'alors. Les Biennois s'étaient cependant inclinés en finale face au FC Bâle 4-1, livrant au passage une solide opposition contre l'équipe qui a également remporté la Super League.

Le FC Bienne repartira à l'assaut face au même adversaire avec l'étiquette d'outsider. D'autant que des piliers de la performance biennoise de l'an dernier ont quitté l'équipe, tel que le buteur en finale Brian Beyer, et le club a dû se réorganiser. De plus, le pensionnaire de Promotion League a renoncé à l'avantage du terrain, car la Tissot Arena est en cours de réaménagement avec la pose d'un gazon artificiel. Le champion en titre Bâle mettra donc tout en œuvre pour ne pas laisser planer le suspens au Parc Saint-Jacques.

De nombreux derbies cantonaux A la faveur de la répartition en groupes régionaux, le tirage au sort a donné lieu à plusieurs derbies. Côté romand, plusieurs clubs de la région lémanique s'affronteront, comme Vevey (Promotion League) qui jouera le Lausanne-Sport à La Tour-de-Peilz, ou le Servette FC qui se déplacera pour affronter Dardannia Lausanne (2e ligue inter.) à Chavannes (tous les deux dimanche à 15h30). Du côté de la Broye, Payerne (1re ligue) tentera de tirer son épingle du jeu à domicile face à Yverdon samedi à 17h. Enfin, le FC Sion ira à Courgenay pour jouer le FC Ajoie-Monterri (2e ligue inter.) vendredi à 20h, tandis que Courtételle (1re ligue) accueillera YB dimanche à 15h30. Le tirage au sort pour le deuxième tour aura lieu dimanche à 19h en direct sur SRF.



Masters 1000 de Cincinnati: Sinner dans le dernier carré Jannik Sinner en démonstration Image: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS Le no 1 mondial Jannik Sinner a écrasé le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 28) 6-0 6-2 pour rallier les demi-finales du Masters 1000 de Cincinnati. Il a gagné en 1h15 seulement.

L'Italien, tenant du titre dans l'Ohio, a conquis un 25e succès d'affilée sur dur. Sinner n'a laissé que neuf points à Auger-Aliassime (sur 34) lors du premier set avant de connaître un léger relâchement en début de deuxième manche (breaké et mené 2-0), puis de dérouler en inscrivant les six derniers jeux.

Sinner, qui fêtera ses 24 ans samedi, effectue sa reprise à Cincinnati, où il n'a pas encore perdu un set en quatre matches, après sa victoire à Wimbledon en juillet. Il affrontera samedi en demi-finale soit le Danois Holger Rune (22 ans, ATP 9), soit la sensation française Térence Atmane (23 ans), 136e mondial et issu des qualifications.



Europa League: Servette sorti en qualifications par Utrecht Les joueurs d'Utrecht peuvent se congratuler Image: KEYSTONE/EPA/Koen van Weel Jocelyn Gourvennec n'a pas réussi de miracle pour sa première sur le banc de Servette. Le technicien français et son équipe ont été sortis par Utrecht au 3e tour qualificatif de l'Europa League.

Le handicap subi lors de la défaite 3-1 à l'aller à Genève s'est, comme on pouvait le pressentir, avéré insurmontable. Le retour s'est conclu sur un succès 2-1 d'Utrecht grâce à un doublé de Jensen (57e/74e). Jallow a sauvé l'honneur grenat sur penalty (80e).

Jamais les Servettiens n'ont donné l'impression de pouvoir renverser la table. Ils se sont montrés bien timides sur le plan offensif. Les Néerlandais ont été globalement plus dangereux, mais ils ont souvent manqué de précision dans le dernier geste.

Après avoir échoué lors des qualifications de la Ligue des champions puis de l'Europa League, Servette aura encore une chance de jouer une Coupe d'Europe cet automne. Pour ce faire, il faudra s'imposer dans le play-off de Conference League contre Shakhtar Donetsk ou Panathinaikos Athènes.



Challenger de Cancun: Wawrinka bat le 1181e joueur mondial Enfin une victoire pour Wawrinka, m麥e contre un adversaire modeste Image: KEYSTONE/EPA/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka (ATP 152) a fêté un rare succès. Pour son entrée en lice au Challenger de Cancun, le quadragénaire vaudois a battu le Canadien Cleeve Harper (ATP 1181) 6-3 6-4 en 1h40.

Cleeve Harper, qui joue surtout en double, ne constituait pas un adversaire trop redoutable pour le triple vainqueur en Grand Chelem. La dernière victoire du Canadien en Challenger remonte en effet à novembre 2022.

Wawrinka a renoué avec la compétition trois semaines après son élimination en huitièmes de finale du tournoi d'Umag. Il a appris mercredi qu'il n'obtiendrait pas de wild-card pour l'US Open. Le Vaudois dispute son 18e tournoi de la saison et est toujours en quête d'un titre sur le circuit Challenger en 2025.



Super League: Thoune obtient le prêt de Kastriot Imeri Kastriot Imeri: son passage à YB ne restera pas dans les annales Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Kastriot Imeri (25 ans) a été prêté par les Young Boys à Thoune jusqu'au terme de la saison. Le club de l'Oberland dispose en outre d'une option d'achat, a-t-il indiqué.

Imeri avait rejoint le club de la capitale il y a trois ans en provenance de Servette. Mais il ne s'est jamais vraiment imposé avec YB. Sa première saison a certes été solide, mais il a ensuite été handicapé par une sérieuse blessure. Lors de la saison écoulée, il a principalement dû se contenter d'un rôle de remplaçant.

Le Genevois espère relancer sa carrière avec Thoune, où son temps de jeu devrait être plus conséquent. Le promu a remporté ses trois premiers matches cette saison en Super League.



Conference League: Lausanne-Sport qualifié pour les play-off Peter Zeidler: l'entraîneur du LS peut être satisfait Image: KEYSTONE/Valentin Flauraud Le Lausanne-Sport peut continuer à rêver d'un automne européen. Au 3e tour qualificatif de Conference League, les Vaudois ont écarté Astana et joueront donc ainsi les play-off.

Le LS, qui s'était imposé 3-1 jeudi dernier à domicile lors du match aller, n'a pas trop tremblé dans la capitale du Kazakhstan où il a gagné 2-0. La réussite de Lekoueiry à la 49e lui a permis de se mettre à l'abri d'un éventuel retour adverse. Et Diakité, qui s'affirme de plus en plus comme un élément décisif, a ajouté un deuxième but après une action individuelle de grande qualité (66e).

Astana a le plus souvent été dominé, mais s'est montré de rares fois dangereux. Letica est intervenu sur un essai de Bartolec (25e) et face à Gripshi (68e). Les Lausannois, qui avaient touché le poteau sur une tête d'Okoh (45e), ont ainsi bien géré cette rencontre disputée à plus de 4600 km de leur stade. Leur comportement défensif a été à la hauteur.

Pour atteindre la phase de Ligue, le LS devra encore sortir victorieux du play-off aller/retour. Son adversaire à cette occasion devrait très probablement être le Besiktas Istanbul. Nul doute que cette double confrontation constituera un vrai défi pour les hommes de Peter Zeidler.



Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos Sandro Aeschlimann va rester encore longtemps dans les Grisons Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA C'est un domino qui ne tombera pas en 2026. Le gardien Sandro Aeschlimann a prolongé de cinq ans son contrat valable jusqu'à la fin de la saison prochaine, a annoncé le club grison ce jeudi.

La rumeur laissait entendre que le Bernois de 30 ans, qui joue pour Davos depuis 2019, pourrait rejoindre la capitale ou en tous les cas tester le marché l'année prochaine lorsque plusieurs postes pouraient s'oiuvrir en National League.

Aeschlimann a donc coupé court aux spéculations en signant un bail de longue durée avec le Rekordmeister. Les Grisons ont d'ailleurs également prolongé hier pour deux ans leur deuxième portier Luca Hollenstein. Le duo est donc lié jusqu'en 2028.



La vente des Boston Celtics validée par la NBA Les Boston Celtics vendus pour plus de 6 milliards de dollars Image: KEYSTONE/AP/Elise Amendola Les propriétaires d'équipes de la NBA ont validé à l'unanimité la vente record des Celtics pour 6,1 milliards de dollars à un groupe d'investisseurs mené par Bill Chisholm. La ligue l'a annoncé.

"La transaction doit avoir lieu prochainement", dit encore la NBA dans un communiqué.

Les propriétaires des Celtics, menés par l'entrepreneur Wyc Grousbek, avaient annoncé en mars la vente de l'équipe pour 6,1 milliards de dollars, une transaction record pour une franchise américaine, dépassant les 6,05 milliards de dollars du rachat de la franchise de NFL des Washington Commanders en 2023.

Grousbek et ses partenaires avaient acheté les Celtics pour 360 millions de dollars en 2002.

William Chisholm, originaire du Massachusetts et fan de longue date des Celtics, est le co-fondateur et directeur général de Symphony Technology, un fonds d'investissement privé californien, selon le "Boston Globe".

Les Boston Celtics avaient été sacrés champions de NBA pour la 18e fois l'an passé. Cette saison, ils ont été éliminés en demi-finales de la Conférence Est par les New York Knicks.

La franchise a prolongé cet été son jeune entraîneur Joe Mazzulla, architecte du dernier titre.

