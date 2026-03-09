Yverdon vire son coach ++ Ganna victorieux

Challenge League: Yverdon se sépare de son entraîneur Adrian Ursea Adrian Ursea n'est plus l'entraîneur d'YS. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Yverdon Sport a annoncé lundi se séparer de son entraîneur Adrian Ursea. Actuel 3e de Challenge League, le club du nord-vaudois pointe à 13 points du leader Vaduz à 10 journées du terme de la saison.

En poste depuis juin 2025, l'entraîneur roumain n'a pas permis au pensionnaire de deuxième division de "trouver la réussite et la stabilité nécessaires pour atteindre nos objectifs", a indiqué le club dans un communiqué. "C'est un signal d'alarme pour nos joueurs", a renchéri le président du club Jamie Walch, qui a réitéré l'objectif de la promotion en Super League malgré la défaite face à Stade Lausanne Ouchy dimanche 2-0 à domicile. Le directeur technique d'YS Martin Andermatt a été désigné pour assurer l'intérim.

Qualifié pour les demi-finales de Coupe de Suisse, où il affrontera Saint-Gall, Yverdon avait été relégué en Challenge League au terme du dernier championnat. Les Vaudois accusent pour l'heure dix unités de retard sur la 2e place synonyme de barrage de promotion/relégation occupée par Aarau, et trois de plus sur la première place assurant la promotion directe au terme de l'exercice.



Tirreno-Adriatico: Ganna survole le chrono inaugural, Christen 14e Filippo Ganna a remporté le chrono inaugural de Tirreno-Adriatico pour la 4e fois à Lido di Camaiore. Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone Filippo Ganna a remporté lundi pour la 4e fois le chrono inaugural de Tirreno-Adriatico. Meilleur Suisse, Jan Christen (UAE) a terminé à la 14e place avec 39" de retard sur le vainqueur italien.

Le coureur de la formation Ineos Grenadiers a bouclé la première étape disputée à Lido di Camaiore (11,5km) en 12'08'', soit une vitesse moyenne de 56,8 km/h, pour devancer le Néerlandais Thymen Arensman de 22 secondes et l'Allemand Maximilian Walscheid de 26 secondes. Le double champion du monde du contre-la-montre sur route (2020, 2021) et champion olympique 2021 de poursuite par équipes avait déjà remporté ce chrono inaugural en 2022, 2023 et 2025.

Le Mexicain Isaac Del Toro (UAE), favori de cette édition 2026 et 3e samedi des Strade Bianche, a terminé à la 10e place et accuse 36 secondes de retard sur Ganna. Le Slovène Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) qui lance sa saison cette semaine sur les routes italiennes, a signé le 7e temps de la première étape, à 31 secondes de Ganna.



Doublé pour Robin Cuche, titré en super-G Robin Cuche est désormais double champion paralympique Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Sacré samedi en descente, Robin Cuche a conquis lundi à Cortina son deuxième or paralympique. Le Neuchâtelois a remporté le super-G pour offrir à la Suisse une troisième médaille en trois jours.

Libéré de toute pression après avoir enfin décroché un premier podium pour ses quatrièmes Paralympiques, Robin Cuche a maîtrisé son sujet dans une discipline où il n'a obtenu qu'un seul top 3 en Coupe du monde cette saison. Il a devancé de 0''98 son dauphin américain Patrick Halgren, qui est quant à lui amputé d'une jambe.

La 3e place est revenue au Français Jules Segers, qui a pour sa part lâché 1''47. Les deux autres médaillés de la descente ont manqué leur affaire. Le Français Arthur Bauchet, 2e samedi, est parti à la faute. Le Russe Aleksei Bugaev, en bronze en descente, a terminé 4e à 1''99 de Robin Cuche.

Théo Gmür, seulement 13e, s'est fait quelques frayeurs lundi. Le Valaisan a commis deux grosses fautes de ligne avant de chuter dans l'aire d'arrivée. Le triple champion paralympique 2018, qui a perdu plus de 4'', a il est vrai dû s'élancer après une longue interruption due à la chute du Suédois Aaron Lindström qui a été évacué sur une luge. Le Vaudois Emerick Sierro a quant à fini 15e.



Verstappen prendra le départ des 24 Heures du Nürburgring Max Verstappen va participer aux 24 Heures du Nurbürgring Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Le quadruple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen va faire ses débuts en endurance, dans la course des 24 heures du Nürburgring. Pour le Néerlandais, c'est un rêve qui devient réalité.

Sa participation à cette classique légendaire, qui se déroulera du 14 au 17 mai, a été annoncée dans un communiqué de presse de Mercedes-AMG. Verstappen y est cité comme pilote titulaire. Lucas Auer, Jules Gounon et Daniel Juncadella feront également partie de l'équipe Verstappen Racing, soutenue par Mercedes-AMG.

"Les 24 heures du Nürburgring figurent depuis longtemps sur ma liste de souhaits", déclare Verstappen, cité dans le communiqué. "Je suis donc très heureux que nous puissions maintenant réaliser ce rêve", explique-t-il encore.

Les obligations en Formule 1 ne font pas obstacle au pilote Red Bull. Il sera en lice à Miami deux semaines avant son escapade au Nürburgring, et reprendra le volant de sa monoplace à Montréal au Canada durant le week-end qui suivra.

Le Nürburgring pourrait même ne pas être sa seule excursion sur longue distance. Récemment, Max Verstappen a également évoqué son envie de participer un jour aux célèbres 24 Heures du Mans avec l'ancien champion du monde Sebastian Vettel. "J'aimerais beaucoup le faire. Mais bien sûr, seulement si nous pouvons nous battre pour la victoire", a-t-il précisé.



Premier titre pour la Russie sous son drapeau depuis 2014 Le titre de Varvara Voronchikhina est le premier pour la Russie sous son drapeau depuis 2014 Image: KEYSTONE/AP/Evgeniy Maloletka La skieuse russe Varvara Voronchikhina a été sacrée championne paralympique de super-G à Milan Cortina. Il s'agit du premier titre de la Russie sous son drapeau depuis 2014.

Varvara Voronchikhina décroche son premier titre paralympique, à 23 ans. En 2022, elle était présente à Pékin, avant que les Russes ne soient finalement bannis à la veille de la cérémonie d'ouverture, quelques jours après l'invasion russe en Ukraine.

En septembre dernier, un vote en assemblée générale de l'IPC, le comité international paralympique, a rouvert la porte à une réintégration complète (avec drapeau et hymne) des comités russe et bélarusse. Et il y a quelques semaines, l'IPC a confirmé l'invitation de 10 athlètes des deux pays pour prendre part aux Jeux, provoquant la colère de plusieurs nations, dont l'Ukraine, qui a notamment boycotté la cérémonie d'ouverture.



Wembanyama et les Spurs écrasent les Rockets Clint Capela (30) et les Rockets ont subi la loi des Spurs dimanche Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Clint Capela et les Rockets ont subi les foudres de Victor Wembanyama dimanche en NBA. Le Français a de nouveau été époustouflant avec 29 points pour un succès 145-120 de San Antonio.

Meilleur marqueur de cette rencontre, "Wemby" a également réussi 8 rebonds, 4 contres et 2 interceptions. Il s'est joué de tous les défenseurs envoyés sur lui en un contre un, Alperen Sengun, Clint Capela, Amen Thompson ou encore Reed Sheppard. Les Spurs en sont à 15 succès dans leurs 16 dernières parties.

Aligné durant 14 minutes, Clint Capela est pourtant le seul joueur de son équipe à avoir terminé avec un différentiel positif (+10). L'intérieur genevois a cumulé 2 points, 3 rebonds et 2 contres face aux Spurs, qui ont conforté leur 2e place à l'Ouest grâce à cette victoire. Houston pointe pour sa part au 4e rang de cette Conférence.

Toujours privés de leur ailier valaisan Kyshawn George, touché au coude gauche et absent pendant encore au moins deux semaines, les Wizards ont par ailleurs subi dimanche leur huitième défaite consécutive. Washington a été battu 138-118 sur le parquet des New Orleans Pelicans.



Buffalo bat Tampa Bay dans un match complètement fou Janis Moser (90) a brillé dimanche face aux Sabres, en vain Image: KEYSTONE/AP/Jeffrey T. Barnes Le public de Buffalo a assisté à un match complètement fou dimanche en NHL. Les Sabres ont battu le Lighting de Janis Moser 8-7, après avoir été menés 7-5 à 10'12 de la fin du temps réglementaire.

Joueur le plus utilisé de son équipe (26'17 passées sur la glace), Janis Moser a réalisé une performance de choix, en vain. Auteur d'un but (le 4-4 à la 38e) et de deux assists pour son troisième match à 3 points depuis ses débuts en NHL en 2021, le défenseur biennois a terminé avec un différentiel de +2. Il affiche un +40 sur la saison!

Cette rencontre a épousé un scénario improbable. Buffalo, qui a fêté sa septième victoire consécutive pour se retrouver en tête de la Division Atlantique pour la première fois depuis 16 ans, a ainsi mené 3-0 à la 26e puis 4-1 à la 32e. Le Lightning a alors renversé la table en marquant cinq buts d'affilée pour mener 6-4 à la 46e.

Emmenés par Tage Thompson (4 assists) et Jason Zucker (2 buts, 1 assist), les Sabres ont arraché la victoire grâce à une meilleure gestion des situations spéciales. Buffalo a marqué un but en infériorité numérique et surtout quatre en "powerplay", dont le 8-7 inscrit par Josh Doan à 4'17 de la fin.

Fin de série pour les Devils Deux joueurs suisses ont connu les joies de la victoire. Les Dallas Stars de Lian Bichsel (1 assist dimanche) ont battu Chicago 4-3 après prolongation pour cueillir un 11e succès dans leurs 12 derniers matches, alors que les St. Louis Blues ont dominé Anaheim 4-0 avec un but de Pius Suter (le 4-0, inscrit dans une cage vide).

La belle série des Devils de Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler a en revanche pris fin dimanche. New Jersey, qui restait sur quatre victoires consécutives, s'est incliné 3-0 à domicile face à Detroit. La franchise de Newark reste à 10 points d'une place en play-off.



Une dernière journée de National League sans grand enjeu La saison régulière de National League s'achève lundi soir avec sept matches. Tous les qualifiés pour le play-in et les play-off sont connus, mais le classement n'est pas encore totalement figé.

Le leader Davos, qui reçoit Bienne, et son dauphin Fribourg, en déplacement à Berne, sont déjà assurés de terminer 1er et 2e.

Sur une bonne série, Genève-Servette (3e, 88 pts) accueille Kloten pour tenter de conserver son 3e rang. Les Aigles pourraient bien retrouver Lausanne (6e, 84 pts, contre Ajoie lundi) pour un quart de finale 100% lémanique, à moins que les Lions vaudois ne parviennent à dépasser Lugano (5e, 86 pts, contre Zoug lundi).

Zurich (4e, 88 pts) se déplace à Langnau et est aussi en mesure de changer l'ordre des quarts de finale.

En ce qui concerne le play-in, les affiches sont connues. Rapperswil (7e) affrontera Zoug (8e) et le vainqueur de ce duel aller-retour défiera Fribourg en quart. Le perdant aura une deuxième chance de se qualifier pour les séries face au vainqueur du double duel entre Berne (9e) et Bienne (10e).

Les Seelandais tenteront de se mettre en confiance lundi soir à Davos avant le début du play-in mercredi. Le coup d'envoi des play-off sera donné le vendredi 20 mars.



L'AC Milan bat l'Inter et relance la Serie A Pervis Estupinan a marqué l'unique but de ce "derby della Madonnina". Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'AC Milan a remporté dimanche le "derby della Madonnina" contre l'Inter (1-0), lors de la 28e journée de la Serie A. Les Rossoneri reviennent à sept points de leur grand rival.

Leader avec dix points d'avance au coup d'envoi de cette 246e édition du derby milanais, l'Inter qui restait sur quinze matches sans défaite (14 victoires et un nul), pouvait faire un pas décisif vers un 21e scudetto en cas de succès.

Mais les Nerazzurri, privés de Lautaro Martinez, blessé depuis deux semaines, et de Marcus Thuram, fiévreux et forfait de dernière minute, ont une nouvelle fois été contrariés par les Rossoneri.

Pervis Estupinan, muet depuis son arrivée en Serie A l'été dernier, a inscrit à la 35e minute d'une reprise en pleine lucarne le seul but d'une rencontre disputée sur un rythme élevé. Titulaire dans le but intériste, Yann Sommer n'a rien pu faire face à la frappe sèche de l'Equatorien.

Une quatrième défaite En infligeant à l'Inter sa première défaite en championnat depuis le 23 novembre, et seulement sa quatrième cette saison, le Milan (2e, 60 pts) a réduit son retard à sept points et a repoussé Naples (3e, 56 pts) à quatre longueurs.

Eliminée de la Ligue des champions en barrages d'accession aux 8e de finale par les Norvégiens de Bodo Glimt, l'équipe de Cristian Chivu a confirmé ses difficultés à s'exprimer lors des rendez-vous les plus importants.

L'Inter n'a plus remporté le derby milanais depuis avril 2024 et affiche depuis un bilan calamiteux de quatre défaites et deux nuls, toutes compétitions confondues.

A noter que Manuel Akanji a disputé l'intégralité de la rencontre dans les rangs nerazzurri, alors que Zachary Athekame et Ardon Jashari sont restés sur le banc rossoneri.



Le LS se met à l'abri en battant Grasshopper Le Lausanne-Sport peut encore rêver du top 6 de Super League après sa deuxième victoire de la semaine. Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Le Lausanne-Sport s'est sans doute définitivement mis à l'abri en Super League en allant battre GC dimanche (3-2). Le derby bernois est revenu au FC Thoune.

Après une victoire obtenue mercredi face au FC Zurich, le Lausanne-Sport a de nouveau connu le succès au Letzigrund en s'imposant 3-2 contre Grasshopper.

Mal rentrés dans leur match, les Vaudois ont subi l'ouverture du score de Dirk Abels après huit minutes seulement. Mais un coup de tête de Kevin Mouanga a remis le LS dans la rencontre (22e).

La troupe de Peter Zeidler a ensuite creusé l'écart en seconde période. Olivier Custodio a inscrit un superbe coup franc (50e), avant que Seydou Traore ne fasse le break (63e). Un but important, puisque GC est revenu à 3-2 (72e), sans réussir à égaliser.

Lausanne revient à six points des Young Boys, sixièmes, et prend 12 longueurs d'avance sur son adversaire du jour, qui occupe la place de barragiste.

Le derby bernois pour Thoune La série d'invincibilité du FC Thoune continue et se porte désormais à douze matches. Le leader s'est imposé 2-1 dans le derby bernois face aux Young Boys.

Les anciens Lausannois d'YB avaient pourtant bien lancé ce match. Après une belle percussion de Joël Monteiro, Alvyn Sanches n'a pas tremblé pour marquer le 1-0 (7e).

Les hommes de Mauro Lustrinelli sont toutefois revenus des vestiaires avec des intentions bien différentes, égalisant par Valmir Matoshi (50e). Nils Reichmuth a finalement offert la victoire (80e) à des Thounois qui n'avaient plus gagné au Wankdorf depuis août 2017.



Saint-Gall fait plier Bâle après un départ canon Le FC Bâle manque l'occasion de revenir à hauteur du podium. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Saint-Gall n'a fait qu'une bouchée d'un FC Bâle au visage bien pâle. Les Brodeurs se sont imposés 3-0 grâce à un départ canon dimanche en Super League.

Bâle, privé de Xherdan Shaqiri (blessé), a vécu une entame de match cauchemardesque. Complètement dépassés, les Rhénans se sont retrouvés menés de trois buts après une demi-heure.

Pour son 100e match sous le maillot saint-gallois, Chima Okoroji s'est offert un doublé (9e et 15e), avant que Carlo Boukhalfa ne triple la mise (30e).

Saint-Gall conforte donc sa deuxième place au classement. Les hommes d'Enrico Maassen comptent désormais cinq points d'avance sur Lugano.

Après deux succès en championnat, les Rotblau subissent quant à eux un nouveau coup d'arrêt sous la houlette de Stephan Lichtsteiner et restent à trois longueurs du podium.



Aron Fahrni en bronze en snowboardcross Aron Fahrni s'est paré de bronze en snowboardcross dimanche Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA La délégation suisse a remporté dimanche sa deuxième médaille lors des Paralympiques. Le Bernois Aron Fahrni a décroché le bronze en snowboardcross lors de cette deuxième journée de compétition.

L'Emmentalois de 27 ans avait décroché aisément son ticket pour la finale dans la catégorie des athlètes présentant des limitations au niveau des membres supérieurs. Mais il a dû s'incliner face aux Chinois Ji Lijia et Zhu Yonggang.

Vainqueur de la dernière Coupe du monde de la discipline, Aron Fahrni espérait certainement mieux dimanche. Mais il saura se contenter de cette médaille de bronze historique: il offre au snowboardcross suisse son premier podium dans le cadre des Jeux Paralympiques.

Le skieur neuchâtelois Robin Cuche avait débloqué le compteur de médailles helvétique samedi à Cortina. Il avait remporté l'or en descente dans la catégorie debout pour décrocher enfin sa première breloque dans des Paralympiques.



Slalom: Nef 10e et meilleur Suisse, McGrath victorieux Tanguy Nef a terminé 10e à Kranjska Gora Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Les Suisses n'ont pas signé d'exploit dans le slalom de Coupe du monde de Kranjska Gora.

Le meilleur d'entre eux, le Genevois Tanguy Nef, a pris la 10e place d'une course remportée par le Norvégien Atle Lie McGrath.

Huitième de la première manche à 0''30 du podium provisoire, Tanguy Nef a connu une faute rédhibitoire sur le haut du second parcours. Une erreur qui lui a fait perdre toute sa vitesse et lui a coûté une seconde sur un secteur de 12 secondes seulement, alors qu'il échoue au final à 0''50 du vainqueur...

Le champion olympique du combiné par équipe, sur qui reposaient les espoirs helvétiques après l'élimination de Loïc Meillard le matin, aurait certainement pu lorgner un premier podium en Coupe du monde sans cette faute. Mais il doit se contenter une nouvelle fois d'une place d'honneur.

Vainqueur d'une course ultra-serrée avec 0''01 d'avance sur Henrik Kristoffersen et 0''04 sur Lucas Pinheiro Braathen (3e), Atle Lie McGrath a réalisé une excellente opération. Le Norvègien conforte sa 1re place au classement de la discipline, où il compte 41 points d'avance sur Lucas Pinheiro Braathen avant le slalom des finales.

Yule et Zenhäusern loin du compte Les deux autres Suisses qualifiés pour cette manche finale ont manqué leur affaire et sont rejetés hors du top 20. Daniel Yule, 18e sur le tracé initial, a perdu cinq places pour terminer à un modeste 23e rang. Il n'est toujours pas parvenu à se hisser parmi les dix premiers cet hiver.

Ramon Zenhäusern, qui avait obtenu un bon 14e temps sur le premier parcours avec le dossard 34, n'a pas non plus trouvé le bon rythme l'après-midi et s'est classé 24e. Contrairement au Haut-Valaisan, Daniel Yule aura toutefois l'occasion de conclure sa saison en beauté en Norvège puisqu'il a décroché son ticket pour les finales.



Malorie Blanc 6e du super-G, Elena Curtoni victorieuse Malorie Blanc a manqué le podium pour 0''10 dans le super-G de Val di Fassa Image: KEYSTONE/AP/Luciano Bisi Malorie Blanc a brillé dimanche dans le super-G de Coupe du monde de Val di Fassa. La Valaisanne a pris la 6e place d'une course remportée par l'Italienne Elena Curtoni.

En retrait depuis sa victoire-surprise à Crans-Montana dans la discipline juste avant les JO, Malorie Blanc a manqué la troisième marche du podium, décrochée par l'étonnante Italienne Asja Zenere (dossard 33), pour 0''10 seulement. Elle égale néanmoins son troisième meilleur résultat sur le front de la Coupe du monde.

La Valaisanne, qui s'était révélée en terminant 2e de la descente de St-Anton en janvier 2025, s'est montrée impeccable sur les 30 premières secondes de course (1re au deuxième intermédiaire). En retrait sur le passage le plus technique, elle a surtout manqué de vitesse sur le bas, concédant quatre dixièmes à Elena Curtoni.

Corinne Suter, qui restait sur cinq top 8 en cinq courses disputées depuis les Jeux olympiques, est quant à elle rentrée dans le rang. La Schwytzoise, en difficulté dans les longues courbes, doit se contenter d'une 13e place. Elle a même été battue par Stefanie Grob, deuxième meilleure Suissesse du jour avec son 10e rang.

Troisième succès italien en trois jours

L'Italie a donc poursuivi son week-end de rêve, après le doublé de Laura Pirovano en descente. Elena Curtoni (35 ans) a cueilli dimanche son quatrième succès en Coupe du monde, le premier depuis décembre 2022. Elle a devancé de 0''26 la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie et de 0''27 Asja Zenere.

Le petit globe de la spécialité se jouera par ailleurs lors des finales, le 22 mars en Norvège. Sofia Goggia, qui avait l'occasion de classer l'affaire dimanche, a manqué le coche (9e). Mais l'Italienne compte encore 63 points d'avance sur son unique rivale dans cette lutte, la Néo-Zélandaise Alice Robinson (4e dimanche).

