Polémique autour du match de rugby Ecosse-France

Le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié a vertement critiqué l'accueil reçu par son équipe à Murrayfield, samedi pour le Tournoi des VI Nations.

Le match Ecosse-France de samedi après-midi a été marqué par la douloureuse défaite des Bleus (50-40), mais pas seulement: avant ce match comptant pour le tournoi des VI Nations, une polémique a éclaté au sujet du vestiaire de l'équipe visiteuse.

Le sélectionneur du XV français Fabien Galthié a fustigé l'accueil réservé à son équipe dans le mythique stade de Murrayfield.

«Pour moi, c’est le plus petit vestiaire du monde. C’est-à-dire qu’on se change dans les couloirs. Il faut dire les choses comme elles sont. Ils (les Ecossais) nous obligent à nous changer dans les couloirs. On a beau demander régulièrement s’ils peuvent nous donner la pièce d’à côté, qui est disponible et qui est normalement l’autre partie du vestiaire. Eh bien, on ne l’a pas. Donc on continue à se changer dans le couloir pour un match international.»

L'Ecosse a évidemment très mal pris ces critiques. Le sélectionneur Gregor Townsend ne s'est d'ailleurs pas gêné pour répondre à son homologue en conférence de presse.

«Je crois que c’est la première fois que des adversaires se plaignent du vestiaire visiteur publiquement. C’est celui qu’utilise Édimbourg chaque semaine. C’est un vestiaire que toutes les équipes adverses ont utilisé ces 20 dernières années.»

«Les Français ont un staff conséquent, c’est une partie du problème à mon avis», a ajouté Townsend. La remarque est intéressante et peut s'appliquer à beaucoup d'équipes de différents sports collectifs, tant les staffs se sont élargis. «A l'époque, on arrivait à 25 dans le vestiaire. Maintenant, ils sont 40 et le vestiaire n'est pas plus grand», a ainsi rappelé l'ancien international Jean-Baptiste Lafond (actif entre 1983 et 1993) sur Eurosport.

Townsend n'a pas aimé les critiques de Galthié. Keystone

Selon lui, c'est surtout le timing de la remarque qui interpelle. Etait-ce une bonne idée de soulever ce sujet publiquement avant un match important du Tournoi des VI Nations? «Pour moi, c'est une connerie», a asséné Lafond, estimant que cela a pu donner un surplus d'énergie aux adversaires des Bleus dont Galthié, par ses propos, s'est moqué.

«Beaucoup d'entraîneurs se servent de déclarations d'avant-match, les placardent dans leur vestiaire» Jean-Baptiste Lafond

On ne sait pas si Gregor Townsend a utilisé les critiques des Bleus pour motiver ses troupes, mais l'Ecosse a été brillante samedi et a mérité sa victoire face à une équipe de France battue dans tous les secteurs de jeu.

