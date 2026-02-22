en partie ensoleillé
JO 2026: les curleuses suisses visent un or historique

Alina Paetz, Carole Howald, Selina Witschonke and Silvana Tirinzoni of Switzerland, from left to right, react during the women&#039;s curling semi-final game between Switzerland and USA at the 2026 Ol ...
Elles rêvent d'offrir le premier or olympique au curling féminin suisse. image: Keystone

Les curleuses suisses veulent corriger une anomalie

Les Suissesses jouent la finale pour l'or olympique ce dimanche (11h05) contre la Suède. Il s'agirait seulement du premier sacre aux JO pour notre curling féminin, pourtant très performant.
22.02.2026, 08:0022.02.2026, 08:00

Malgré dix titres mondiaux, aucune équipe de Suisse féminine n'a encore remporté l'or olympique. Cela pourrait changer ce dimanche lors de la finale à 11h05 face à la Suède.

Après leur performance maîtrisée en demi-finale contre les Etats-Unis, qui a assuré une médaille inédite pour les Suissesses depuis 2006, la skip Silvana Tirinzoni et ses équipières ont affiché leur confiance. Leur adversaire, l'équipe suédoise d'Anna Hasselborg, est certes redoutable, mais les Suissesses n'ont rien à envier à personne.

KEYPIX - Silvana Tirinzoni, Carole Howald, Alina Paetz and Selina Witschonke of Switzerland, from left to right, celebrate during the women&#039;s curling semi-final game between Switzerland and USA a ...
Les Helvètes ont battu les Etats-Unis en demi-finale.image: Keystone

Au cours des sept dernières années, elles ont remporté quatre fois les Mondiaux, avec Tirinzoni en numéro 3 et Alina Pätz en dernière curleuse. Lors des deux dernières finales mondiales, le quatuor a été battu en finale par le Canada, éliminé dans ce tournoi par la Suède. Pour l'emporter face aux Scandinaves, le sentiment général est qu'il suffit de rejouer comme vendredi soir, et tout ira bien.

«Balayeuses salvatrices»

«Je suis très fière», s'est exclamée Pätz après la demi-finale, au cours de laquelle elle a affiché un taux de réussite impressionnant de 99 %. «Je ne suis pas la seule à avoir contribué à ce résultat», a assuré la sextuple championne du monde.

«Nous avons des balayeuses très fortes, qui peuvent aussi sauver des pierres, comme elles l'ont fait aujourd'hui. Et Silvana, qui a très bien lu la glace.»

Les Suissesses n'avaient pas toujours convaincu lors du tour préliminaire, contrairement à il y a quatre ans à Pékin. Mais à l'époque, les Jeux olympiques s'étaient conclus par deux défaites et sans médaille. Cette fois-ci, la forme semble excellente. De plus, le fait d'avoir remporté au moins l'argent a déjà fait baisser la pression.

Les hommes ont ramené le bronze

Les curleurs suisses sont médaillés

Mais bien sûr, Tirinzoni, Pätz, Selina Witschonke et Carole Howald veulent désormais devenir la première équipe de Suisse dames – et la deuxième tous genres confondus après les messieurs en 1998 – à remporter l'or. «Je m'attends à nouveau à un match très difficile», affirme Tirinzoni avec conviction.

En face, Hasselborg est une véritable spécialiste de la grande scène olympique. En 2018, la joueuse de 36 ans originaire de Stockholm a remporté l'or, puis quatre ans plus tard le bronze en battant la Suisse. Elle n'a cependant jamais été championne du monde.

Une grande confiance

«Cette fois-ci, notre état d'esprit sera complètement différent», reprend Alina Pätz. Cette fois-ci, elles n'ont rien à perdre, mais de l'or à gagner. Grâce à leur meilleur bilan dans le round robin, les Suédoises ont certes le droit de jouer la dernière pierre, mais les Américaines l'avaient également en demi-finale contre la Suisse. «Je suis tout aussi confiante», a souligné Tirinzoni.

«Nous avons réalisé une très, très bonne saison, et si nous jouons comme nous l'avons fait ces derniers mois, nous avons de très bonnes chances.»
epa12761832 (from L) Agnes Knochenhauer, Anna Hasselborg and Sofia Scharback of Sweden compete during the Women&#039;s Curling semi final match between Canada and Sweden at the Milano Cortina 2026 Win ...
Les Suédoises, dernier obstacle pour les Suissesses sur le chemin de l'or olympique. image: Keystone

La skip suisse qualifie Hasselborg et les Suédoises de «bonnes collègues». Elle mettra néanmoins tout en œuvre pour qu'elles soient un peu moins bien disposées à son égard dimanche vers 14h00, au terme de la rencontre. (ats/yog)

