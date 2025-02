Joao Fonseca a remporté son premier titre ATP, dimanche à Buenos Aires. Image: keystone

Le nouveau prodige du tennis mondial a un lien avec la Suisse

Le Brésilien Joao Fonseca (18 ans) a remporté, dimanche, son premier titre sur le circuit principal. Considéré par beaucoup comme un futur crack, il est lié à notre pays.

Depuis quelques mois, les fans de tennis entendent souvent un nom revenir: Joao Fonseca. Ce Brésilien de 18 ans est présenté comme le nouveau prodige de la balle jaune. Dimanche, il a fait honneur à ce statut en remportant son premier titre sur le circuit principal: l'ATP 250 de Buenos Aires (terre battue), en battant en finale l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 26) en deux manches (6-4, 7-6 (1)).

Grâce à ce sacre, Fonseca a grimpé de 31 places au classement ATP et occupe ce lundi le 68e rang (son meilleur classement). Au vu de son potentiel, la pépite brésilienne ne devrait pas en rester là. On fait davantage connaissance avec elle en cinq points.👇

«Un jeu très agressif »

Comme le laisse deviner son jeune âge, Joao Fonseca possède un jeu moderne: il est avant tout un cogneur du fond de terrain, avec un coup droit puissant et un très bon service. Lors de l'Open d'Australie cette année, le natif de Rio a frappé le coup droit le plus rapide du premier tour (181 km/h).

L'ex-pro brésilienne Teliana Pereira voit une ressemblance entre le jeu de son compatriote et celui du numéro 1 mondial actuel, Jannik Sinner:

«Il a un tennis très agressif, avec une balle assez lourde et puissante, et il maîtrise très bien la transition vers le filet»

Joao Fonseca est doté d'un très bon coup droit. Image: keystone

Le Français Calvin Hemery (ATP 190), qui a battu Fonseca en novembre dernier lors du tournoi Challenger de Lyon, a fait l'éloge du Brésilien dans une interview pour Eurosport:

«Ce qui me marque, c'est la fluidité de ses coups et la puissance de ses frappes. Quand il est sur le terrain, il s'amuse. Il a une belle attitude. Il est tout le temps en train de s'encourager, positif. Je le vois top 20 mondial avant la fin de l'année 2025.»

Grosse perf' à Melbourne

Joao Fonseca a crevé l'écran dans son pays en février 2024, quand il a remporté – à seulement 17 ans – son premier match sur le circuit ATP (une victoire contre Arthur Fils au tournoi de Rio).

Mais c'est cette année, à l'Open d'Australie, qu'il a marqué les esprits du grand public en battant, au 1er tour, le Russe Andrey Rublev, alors 9e mondial. Le tout en trois sets. Il s'agissait du premier match du Brésilien dans un tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem et de sa première victoire sur un top 10.

Sorti des qualifications, le lauréat de l'US Open juniors 2023 n'avait pas pu enchaîner au deuxième tour, où il a subi la loi – en cinq sets – de l'Italien Lorenzo Sonego.

Un prof de yoga visionnaire

La précocité de Joao Fonseca épate le monde du tennis. Avec son titre dimanche à Buenos Aires, conquis à l'âge de 18 ans et cinq mois, le Brésilien est devenu le plus jeune tennisman à gagner un tournoi ATP depuis Carlos Alcaraz il y a quatre ans (en juillet 2021, à Umag).

L'Equipe rappelle aussi que, depuis la création de l'ATP Tour en 1990, seuls six joueurs ont remporté un titre en étant plus jeune que Fonseca: Alcaraz, justement, mais aussi Lleyton Hewitt, Andrei Medvedev, Kei Nishikori, Rafael Nadal et Michael Chang.

Joao Fonseca, un talent précoce. image: instagram

Voir Joao Fonseca cartonner si jeune n'est pas étonnant si l'on se fie à une anecdote racontée par son père, Christiano, au site de l'ATP:

«Je me souviens que mon professeur de yoga est venu à la maison et a commencé à jouer au ballon avec Joao, et il m'a dit: "Ce garçon est différent. Il a beaucoup plus de réflexes et de coordination que la moyenne". Très jeune, on savait qu'il était différent.»

Du coup, Christiano a décidé d'exploiter les talents de son très jeune fils en construisant un terrain de mini-tennis dans une pièce, pour faire des petits matchs avec lui.

Il a tenté de copier Federer

Le tout frais vainqueur du tournoi de Buenos Aires a grandi en regardant jouer son idole: Roger Federer. Il a même tenté – très brièvement – de modifier en profondeur l'un de ses coups pour copier l'Helvète. «Quand j'étais plus jeune, j'ai essayé le revers à une main. J'ai essayé pendant une semaine, puis j'ai eu un problème au coude et j'ai oublié», confiait celui dont le tournoi préféré est Wimbledon, mais qui considère la terre battue comme la surface sur laquelle il est le plus à l'aise.

Le Brésilien de 18 ans est aussi solide sur le plan mental. Image: keystone

Le droitier est donc rapidement revenu à son revers à deux mains, mais il a gardé un lien étroit avec Roger Federer et notre pays: il est équipé par la marque suisse On, dont l'homme aux vingt titres du Grand Chelem est actionnaire.

Un Brésilien pas fan de foot

Issu d'un pays où le football est une religion, Joao Fonseca n'en est, lui, pas un adepte. «En fait, je ne suis même pas un grand fan de foot, pour tout vous dire. Je regarde parfois le Real Madrid et je soutiens Flamengo, mais pas plus», a-t-il expliqué à L'Equipe. Né dans une famille aisée de Rio, le Carioca s'est pourtant essayé au sport populaire par excellence. Il l'a même pratiqué assidûment jusqu'à ses onze ans, en parallèle du tennis.

Mais un «accident» ballon au pied l'a convaincu de se tourner définitivement vers la balle jaune.

«Rien de trop grave, mais ça m'a vraiment fait peur. Je me suis alors dit que le foot était trop dangereux pour moi et que je devais me concentrer sur le tennis»

Aujourd'hui, il ne regrette certainement pas son choix.