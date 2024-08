Jules Marie ne disputera pas l'US Open. image: instagram/capture d'écran

Ce tennisman a vécu un cauchemar à l'US Open

Le Français Jules Marie a été victime d'un canular lourd de conséquences. Il veut porter plainte contre l'auteur de cette mauvaise blague.

Le tennisman français Jules Marie a vécu un cauchemar à l'US Open, sans jouer le tournoi. Et c'est justement là tout le problème. On rembobine.

L'actuel 295e mondial était à New York depuis quelques jours, dans l'espoir de pouvoir accéder au tableau des qualifications. Deuxième dans la liste d'attente, il fallait que deux joueurs de ce même tableau déclarent forfait pour que Jules Marie y soit repêché. Bingo! Ce mardi en début d'après-midi, le Français reçoit un mail estampillé «US Open» qui lui annonce le retrait de deux tennismen, en lui précisant que l'horaire de son prochain match lui sera transmis un peu plus tard.

Le mail en question image: capture d'écran

Trois minutes plus tard seulement, un deuxième mail du même expéditeur parvient au tennisman: celui-ci affrontera son compatriote Quentin Halys sur le court 4, à 16h00. Soit déjà dans deux heures et demie. Extrêmement heureux suite à cette nouvelle inattendue, Jules Marie annonce sur ses réseaux sociaux qu'il disputera les qualifs de l'US Open et s'en va réserver un court pour s'entraîner. Arrivé à la réception de Flushing Meadows, c'est la douche froide.

«Il y a le tour manager qui arrive. Il me met la main sur l'épaule. Je lui fais un grand sourire. Et il me dit: "Jules, je suis désolé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas qui t'a envoyé les mails mais ce n'est pas nous."» Jules Marie, dans une interview à RMC Sport

Le natif de Caen n'a en effet reçu aucun mail officiel de l'US Open, même si le logo floqué sur les lettres électroniques et le nom de l'expéditeur («US Open noreply») le laissaient penser.

Il a, en fait, été victime d'un canular.

Le tennisman a eu confirmation qu'il s'agissait d'une blague de mauvais goût en recevant un troisième mail, toujours du même expéditeur, un peu plus tard dans la journée. Avec, cette fois, un message en français et méprisant:

«Bonsoir Jules et bonsoir Romain. Jules, désolé, mais tu ne joueras pas ce soir. Tu demanderas à Romain NextGen pourquoi. Si tu le souhaites, tu peux tout de même faire une cagnotte pour appeler les breakers aux dons pour te consoler. PS: les Yankees jouent ce soir à 19 heures, tu peux y aller pour voir des vrais athlètes qui n'ont pas besoin de mendier à leur communauté. À la prochaine (blague), salut mon breaker, Mules Jarie.»

Le mail original image: capture d'écran

Le 295e joueur mondial tient une chaîne Youtube où il raconte son quotidien de pro du tennis. Elle compte 126'000 abonnés, appelés les «breakers». D'où les références de l'expéditeur anonyme dans son mail.

Une vengeance et des suites en justice

A n'en pas douter, celui-ci – qui utilise le pseudonyme-anagramme Mules Jarie – souhaite du mal à Jules Marie. Il a en tout cas réussi à toucher le tennisman. «Un connard m'a envoyé ce mail», a écrit ce dernier sur ses réseaux sociaux. Sur un compte anonyme sur le réseau social X, l'auteur du canular explique que son geste est une vengeance, comme le relate RMC Sport. Plus précisément: une vengeance suite à un premier canular qu'il avait fait à Jules Marie à Wimbledon, mais qui s'était retourné contre lui. Vous suivez?

«Lors du dernier Wimbledon, j'avais fait un canular à Jules. @RomainNextGen (réd: un expert du tennis actif sur X, qui avait pris la défense de Jules Marie) a déclenché sa communauté contre moi, j'ai reçu des menaces de mort et des courriers avec de la matière fécale dedans. Je me suis donc vengé sur Jules Marie.» L'auteur du canular à Jules Marie à l'US Open, sur X

Des explications qui ne sauraient excuser sa mauvaise blague à l'US Open...

Jules Marie est surtout connu du grand public pour sa chaîne Youtube, où il raconte son quotidien. image: instagram

Jules Marie, lui, ne compte pas en rester là: il veut démasquer son détracteur anonyme et porter plainte contre lui. «Je veux que ça serve d'exemple pour tous les cyberharceleurs qui emmerdent le monde», explique le Français.

Un cri du cœur qui sonne comme un ras-le-bol, dans un sport où les athlètes sont particulièrement visés par les attaques et menaces sur les réseaux sociaux, notamment celles de parieurs frustrés.