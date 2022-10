Rafael Nadal est devenu papa et le prénom du bébé a de quoi surprendre

«Quand on arrête, on a peur. On se fiche de réussir notre sortie»

C'est peut-être le seul grand honneur qui manquait à Rafael Nadal par rapport à ses deux grands rivaux, Roger Federer et Novak Djokovic . Et celui-ci n'a pas été gagné sur un court de tennis. Non, parce que l'Espagnol – recordman de titres en Grand Chelem – est devenu papa pour la première fois ce samedi, annonce Marca.

Avec ses Jeux d'hiver, l'Arabie saoudite veut bien plus que du sport

Vu de l'extérieur, organiser des Jeux d'hiver dans un pays désertique et sans neige est une aberration. Mais pour les Saoudiens, il s'agit d'affirmer son pouvoir tout en amadouant l'Occident.

Et quand les Jeux olympiques auront-ils lieu sur la lune? L'attribution de grands événements sportifs devient de plus en plus bizarre. Les JO d'hiver 2014 étaient déjà plus que douteux. Ne serait-ce que parce qu'aucune infrastructure n'était sur pied à Sotchi, en Russie, et que des habitants avaient été expropriés. Et puis il y a eu les Jeux décadents de 2022 à Pékin. Et bientôt la Coupe du monde de football au Qatar.