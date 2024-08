Vidéo: instagram

Ce tennisman marque un point totalement improbable

Dans un tournoi Challenger de double aux Etats-Unis, l'Italien Matteo Gigante a inscrit un point extrêmement chanceux, alors qu'il avait pourtant raté son coup.

Le tennis offre régulièrement des situations cocasses. La liste s'est allongée mardi, dans le tableau de double du tournoi Challenger (deuxième division mondiale) de Cary, aux Etats-Unis.

Le principal protagoniste? L'Italien Matteo Gigante, 22 ans et 183e joueur mondial en simple. Faisant la paire avec son compatriote Francesco Passaro, le jeune Transalpin a marqué un point aussi improbable que chanceux, face au duo américain Reese Stalder/Evan King en 8e de finale.

Après un très bon service de son coéquipier, qui a mis en difficulté le retourneur, Matteo Gigante a bénéficié d'un smash – un coup au-dessus de la tête, pour les non-initiés – facile à jouer. Autrement dit: il ne lui restait plus qu'à frapper très fort la balle pour inscrire un point tout fait. C'est ce qu'a fait le gaucher, mais il a totalement raté son coup, en le décentrant sur la raquette. Résultat?

Au lieu d'une «patate» qui n'aurait laissé aucune chance à ses adversaires, ce smash s'est transformé en... amorti.

Et la balle a pris tellement d'effet rétro qu'elle a même repassé de l'autre côté du filet, dans le camp des Italiens.

Autant dire que Reese Stalder et Evan King, en face, n'ont rien pu faire. Ce point fou a en tout cas bien fait rire les spectateurs, comme on peut l'entendre dans la vidéo. Mais, au final, il n'a pas suffi à faire le bonheur de Matteo Gigante et Francesco Passaro: ils se sont inclinés en deux manches, 6-3 6-3.