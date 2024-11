Le contrôle antidopage positif de Swiatek pose trois grandes questions

«Si on pousse le raisonnement très loin, sans dire que c'est efficace, on peut imaginer qu'un sportif qui est au sommet de son utilisation énergétique, comme ça peut être le cas sur un programme de patinage où le sportif entre dans la filière anaérobie lactique, espère gagner un tout petit quelque chose en plus (amélioration de la fabrication énergétique de la contraction des cellules cardiaques). C'est pour ça que la molécule a été considérée possiblement dopante par l'AMA et c'est pour ça qu'elle continue de figurer sur la liste d'interdiction.»