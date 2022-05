En sponsoring, les inégalités dans le tennis sont vertigineuses

«Depuis l'arrivée de Murat, il y a plus de rires et de joie»

Stan Wawrinka et les stars du tennis évoluent, là aussi, dans un autre monde. «Yonex lui offre 40 nouvelles raquettes par année» , glisse Yannick Fattebert. Fabriquées, bien évidemment, sur mesure. «Elles sont beaucoup plus lourdes que le modèle qu'on trouve sur le marché» , précise le coach valaisan.

En plus, contrairement à Tess Sugnaux, le Genevois reçoit de son sponsor des outils de travail sur mesure. «Head adapte le poids et l'équilibre de la raquette, mais je ne peux pas choisir le design», explique le Genevois.

«Avant, Head m'offrait six raquettes par an, mais comme je suis monté au classement, c'est passé à huit»

«J'ai voulu faire ma commande annuelle de raquettes, sur internet. J'ai reçu une réponse me disant que mon contrat s'arrêterait à la fin 2021. J'étais un peu étonnée, même si je peux comprendre la décision de Wilson. Parce que je suis 600e mondiale à 26 ans et qu'il y a pas mal de jeunes qui poussent derrière»

Tess Sugnaux , 660 e joueuse mondiale, a elle aussi été équipée dès l'adolescence. Mais son contrat – avec Erima – est, là encore, bien différent. Elle le doit à un ex-gérant de magasin de sport à Payerne, qui connaissait le représentant de la marque. «Au total, j'ai commandé trois-quatre fois des habits via ce magasin», raconte la Broyarde de 26 ans. «J'en ai bien assez! Ça fait quatre ans que je n'ai plus rien commandé.»

Stan Wawrinka n'a pas vraiment son mot à dire sur le design des tenues, mais Yonex le consulte quand même pour connaître ses préférences. «Il les donnait par rapport à la coupe ou la matière, et Yonex essayait de s'ajuster», explique son ex-coach. Et puis, les vedettes du standing de Wawrinka touchent de l'argent pour exhiber la marque de leur sponsor. Beaucoup d'argent. Roger Federer, par exemple, reçoit 30 millions de dollars par année , sur dix ans, de la part d'Uniqlo.

Son sponsor vêtements et raquettes, Yonex, lui envoie ses tenues à la maison, avant chaque tournée: Australie, terre battue, gazon ou encore Etats-Unis . «Pour chaque tournée, il y a deux ou trois modèles d'équipements, avec une variante pour les matchs en night session, et des t-shirts d'entraînement» , détaille Yannick Fattebert.

«Stan sortait des sacs plastiques à peine la moitié des habits qu'il recevait, tellement il y en avait» , rembobine Yannick Fattebert, entraîneur de Wawrinka entre 2012 et 2019. En tant que star et vainqueur de trois tournois du Grand Chelem, le Vaudois fait partie de la petite minorité de grands privilégiés, élevés au statut d'égérie par les marques.

Comme plusieurs autres tennismen et tenniswomen, il a pu exhiber ses nouvelles raquette et tenue lors de l'Open d'Australie, premier gros tournoi de l'année, où il a d'ailleurs brillé (élimination en quart de finale après un match de titans contre Berrettini).

Les fans de tennis sont certainement nombreux à avoir gloussé quand ils ont entendu parler du nouveau partenariat de Gaël Monfils. Le Français s'est associé pour cinq ans avec Artengo, marque du magasin Decathlon. Populaire, au sens péjoratif du terme, elle n'est clairement pas la plus glamour dans le milieu de la balle jaune. Mais elle veut soigner son image et a trouvé dans le 21 e joueur mondial un ambassadeur de choix.

Pep Guardiola disait mercredi, après l'incroyable élimination de Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions (3-1), que le Real avait marqué durant «le plus gros temps fort» des Anglais. Une spécialité madrilène.

Tous ceux qui manipulent des animaux dangereux, du genre vipère heurtante ou scorpion empereur, savent que le moindre relâchement en leur présence, le plus petit excès de confiance, les expose à une attaque fulgurante et parfois mortelle. C'est d'ailleurs pour avoir cru un peu tôt que plus rien ne pouvait lui arriver, mercredi soir face au Real Madrid, une espèce venimeuse à sang-froid, que Manchester City a été puni et éliminé de la Ligue des champions.