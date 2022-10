Vidéo: watson

Tacles à la gorge, tirs lunaires: le match anglais qui fait le buzz

Une vidéo de la légendaire Isthmian League tourne sur les réseaux sociaux, où elle suscite à la fois hilarité et horreur.

Team watson

C'est ce qu'on appelle une perle. Elle date de janvier dernier mais les amateurs de foot anglais pur et dur (surtout dur), ou tout simplement les personnes qui attendent leur tram (s'il en est), ne se lassent pas de la regarder.

«C'est tout bonnement incroyable. Comme une merveilleuse tragédie humaine qu'il faudrait décortiquer» Une réaction sur Twitter

Le match oppose Whitehawk à Three Bridges dans la «fameuse» Isthmian League, une «non-League football» équivalente à la cinquième ligue helvétique. 82 clubs y participent. On y a des audaces de fin de soirée et des ardeurs de garçon-boucher.

Ce jour-là, il y a eu cinq cartons rouges, conséquence d'une bagarre générale entre les joueurs. Mais avant que les deux équipes n'en viennent aux mains, elles ont fait un usage exhaustif de leurs pieds. Entre des tacles absolument horribles et des tirs lunaires décochés à 20 ou 40 m, on ne s'ennuie jamais:

Le match du grand n'importe quoi Vidéo: watson

Le site givemesport.com désigne cette vidéo comme l'un des plus grands moments d'atrocité et d'hilarité qu'il n'ait jamais vécu dans le football. «Ne manquez surtout pas le tacle après 1'30''», recommande-t-il vivement.