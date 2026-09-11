beau temps21°
DE | FR
burger
Sport
Vidéo

La F2 d’Inthraphuvasak en feu sur le nouveau circuit de Madrid

Voiture en feu sur un nouveau circuit de F1 très dangereux

La F2 de Tasanapol Inthraphuvasak a pris feu ce vendredi lors des qualifications du Grand Prix d’Espagne, sur un nouveau circuit déjà considéré comme l’un des plus dangereux de la planète.
11.09.2026, 13:3211.09.2026, 13:32

La monoplace du Thaïlandais Tasanapol Inthraphuvasak (ART GP) a pris feu après s'être écrasée violemment dans un mur de protection, vendredi lors des essais libres de Formule 2 du Grand Prix d'Espagne sur le tout nouveau circuit de Madrid.

Le pilote, qui est parti en tête à queue avant d'aller taper les protections au virage 19, est sorti indemne de cet accident et a réussi à s'extraire seul de son cockpit alors que l'arrière de sa voiture était déjà en feu. La séance a été interrompue pendant environ une demi-heure, le temps de nettoyer la piste et de réparer le mur de protection qui a amorti le choc.

Les images de l'accident ⬇️

Vidéo: twitter

Le spectaculaire tracé madrilène, avec des murs très proches de la piste et peu de dégagement, est très exigeant. En piste, la moindre erreur peut coûter très cher. Le Madring compte 22 virages et propose des courbes en aveugle et un impressionnant virage penché (banking) jusqu'à 24 degrés appelé «La Monumental».

«C'est probablement le circuit le plus dangereux de l'année, avec des murs, des virages très rapides, certains en aveugle», avait estimé jeudi le pilote britannique de F1 George Russell (Mercedes).

Le circuit semi-permanent serpente autour d'Ifema, le parc des expositions de Madrid, et se situe au nord de la ville, à proximité du centre d'entraînement du Real Madrid et de l'aéroport Barajas. C'est la première fois depuis l'inauguration du tracé urbain de Las Vegas en novembre 2023 qu'un nouveau circuit fait son apparition au calendrier de la Formule 1.

(afp/roc)

Plus d'articles sur le sport
Comment le FC Lugano est devenu un grand prétendant au titre
Comment le FC Lugano est devenu un grand prétendant au titre
de Timo Rizzi
Drones, caméras embarquées: l’aviron fait sa révolution
1
Drones, caméras embarquées: l’aviron fait sa révolution
de Julien Caloz
Ce triathlon suisse prépare «une première mondiale»
Ce triathlon suisse prépare «une première mondiale»
de Tobias Gfeller
Ce célèbre consultant romand a une méthode étonnante pour bosser sa diction
1
Ce célèbre consultant romand a une méthode étonnante pour bosser sa diction
de Yoann Graber
Le sport suisse pourrait perdre beaucoup d&#039;argent
1
Le sport suisse pourrait perdre beaucoup d'argent
de Rainer Sommerhalder
Alcaraz change un détail de sa tenue pour une raison insolite
Alcaraz change un détail de sa tenue pour une raison insolite
En hausse, les paris questionnent «l&#039;intégrité» de la lutte suisse
En hausse, les paris questionnent «l'intégrité» de la lutte suisse
de Martin Probst
Le crack du FC Sion pourrait voler un record à Servette
Le crack du FC Sion pourrait voler un record à Servette
de Romuald Cachod
Le FC Lugano a trouvé une astuce pour contourner une mesure des CFF
Le FC Lugano a trouvé une astuce pour contourner une mesure des CFF
de Gregory Remez
Ce golf romand a une astuce pour garder ses greens verts
Ce golf romand a une astuce pour garder ses greens verts
de Julien Caloz
Ce Romand a trouvé un moyen radical pour supporter la chaleur
Ce Romand a trouvé un moyen radical pour supporter la chaleur
de Julien Caloz
Ce transfert inattendu laisse Xherdan Shaqiri bien seul à Bâle
Ce transfert inattendu laisse Xherdan Shaqiri bien seul à Bâle
de Céline Feller
Ce trail romand a trouvé un concept qui fait un carton
Ce trail romand a trouvé un concept qui fait un carton
de Julien Caloz
«Pour diriger Gottéron, j&#039;ai dû me calmer dans les tribunes»
«Pour diriger Gottéron, j'ai dû me calmer dans les tribunes»
de Yoann Graber
La Swiss League pourrait vivre une grande révolution
1
La Swiss League pourrait vivre une grande révolution
de Klaus Zaugg
«On a refusé d&#039;inviter Swiatek»: le plus grand tournoi de Suisse a 10 ans
«On a refusé d'inviter Swiatek»: le plus grand tournoi de Suisse a 10 ans
de Yoann Graber
Romano veut jouer pour l’Italie, mais il reste un obstacle
Romano veut jouer pour l’Italie, mais il reste un obstacle
de Julien Caloz
La lutte suisse se bat pour ne pas tomber dans les travers du foot
La lutte suisse se bat pour ne pas tomber dans les travers du foot
de Martin probst et Marcel Kuchta
Servette sur le point de réaliser le casse du siècle
1
Servette sur le point de réaliser le casse du siècle
de Romuald Cachod
Thèmes
L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
1 / 12
L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
source: sda / salvatore di nolfi
partager sur Facebookpartager sur X
Ils ont recréé les tours jumelles
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Alcaraz est tellement détendu qu'il ne sait pas contre qui il joue
Qualifié pour les quarts de finale de l'US Open, Carlos Alcaraz a découvert en direct à la télé l'identité de ses potentiels prochains adversaires. Visiblement, regarder correctement le tableau du tournoi ne fait pas partie de la morning routine de l'Espagnol.
En tennis, il y a plusieurs écoles. Allez, pour les besoins de cet article que je dois rendre rapidement, disons qu’il y en a deux. Il y a ceux qui étudient religieusement le tableau, calculent leur parcours potentiel jusqu'à la finale et connaissent probablement le revers du cousin au deuxième degré de leur prochain adversaire. Et puis il y a Carlos Alcaraz.
L’article