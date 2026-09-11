Voiture en feu sur un nouveau circuit de F1 très dangereux

La F2 de Tasanapol Inthraphuvasak a pris feu ce vendredi lors des qualifications du Grand Prix d’Espagne, sur un nouveau circuit déjà considéré comme l’un des plus dangereux de la planète.

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La monoplace du Thaïlandais Tasanapol Inthraphuvasak (ART GP) a pris feu après s'être écrasée violemment dans un mur de protection, vendredi lors des essais libres de Formule 2 du Grand Prix d'Espagne sur le tout nouveau circuit de Madrid.

Le pilote, qui est parti en tête à queue avant d'aller taper les protections au virage 19, est sorti indemne de cet accident et a réussi à s'extraire seul de son cockpit alors que l'arrière de sa voiture était déjà en feu. La séance a été interrompue pendant environ une demi-heure, le temps de nettoyer la piste et de réparer le mur de protection qui a amorti le choc.

Les images de l'accident ⬇️ Vidéo: twitter

Le spectaculaire tracé madrilène, avec des murs très proches de la piste et peu de dégagement, est très exigeant. En piste, la moindre erreur peut coûter très cher. Le Madring compte 22 virages et propose des courbes en aveugle et un impressionnant virage penché (banking) jusqu'à 24 degrés appelé «La Monumental».

«C'est probablement le circuit le plus dangereux de l'année, avec des murs, des virages très rapides, certains en aveugle», avait estimé jeudi le pilote britannique de F1 George Russell (Mercedes).

Le circuit semi-permanent serpente autour d'Ifema, le parc des expositions de Madrid, et se situe au nord de la ville, à proximité du centre d'entraînement du Real Madrid et de l'aéroport Barajas. C'est la première fois depuis l'inauguration du tracé urbain de Las Vegas en novembre 2023 qu'un nouveau circuit fait son apparition au calendrier de la Formule 1.

(afp/roc)