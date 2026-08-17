ciel couvert19°
DE | FR
burger
Sport
International

Le footballeur français Yael Trepy dans le coma en Sardaigne

Yael Trepy a été placé dans un coma artificiel après un accident de baignade en Sardaigne.
Yael Trepy évolue à Cagliari, en Serie A italienne.Image: Imago

La baignade tourne mal: un jeune footballeur français dans le coma

Le Français Yael Trepy a été victime d'un accident de baignade en Sardaigne. Il a été placé en soins intensifs.
17.08.2026, 14:2517.08.2026, 14:25

Le jeune attaquant français de Cagliari (Serie A) Yael Trepy est hospitalisé à Sassari (nord de la Sardaigne) dans une unité de soins intensifs, a annoncé lundi son club, des médias italiens évoquant un accident dans une piscine.

Le club de Cagliari «confirme que Yael Trepy est actuellement (...) en soins intensifs à l'hôpital de Sassari» et reste «en contact étroit avec le personnel médical et la famille du joueur», est-il écrit dans un communiqué. «Le club demande le respect de la vie privée et donnera plus de nouvelles dès que possible», ajoute Cagliari, qui ne fournit donc pas les circonstances de l'accident.

Au moins 15 personnes se sont noyées en Suisse en un mois

D'après le site internet du quotidien La Repubblica, Yael Trepy, 20 ans, a été victime d'un accident de baignade dans une piscine dimanche à Porto Cervo, dans le nord de la Sardaigne. Aussi bien la Repubblica que le Corriere della Sera affirment que le jeune joueur a été rapidement secouru mais ajoutent qu'il a ingéré une grande quantité d'eau dans les poumons et qu'il a été placé dans un coma artificiel. (jzs/ats)

Plus d'articles sur le sport
Ce tennisman suisse a été insulté après ses victoires
Ce tennisman suisse a été insulté après ses victoires
de Julien Caloz
Leonardo Genoni a «mal évalué» l&#039;affaire Patrick Fischer
Leonardo Genoni a «mal évalué» l'affaire Patrick Fischer
de Étienne Wuillemin
La RTS prépare un gros coup pour les Mondiaux en Valais
La RTS prépare un gros coup pour les Mondiaux en Valais
de Julien Caloz
Ces célébrations de buts de footballeurs ont très mal tourné
1
Ces célébrations de buts de footballeurs ont très mal tourné
de Yoann Graber
Thèmes
Un jaguar blessé par balles a été sauvé de la noyage au Brésil
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Le fondateur de Playboy dénonce Jeffrey Epstein en 2005: il est ignoré
En 2005, une playmate avait confié à Hugh Hefner avoir été abusée par Jeffrey Epstein. Le fondateur de Playboy avait alors alerté les autorités, qui n'avaient pas réagi.
En 2005, Audra Lynn Christiansen, qui avait été Miss Octobre 2003, s'était confiée au fondateur de Playboy, Hugh Hefner. Elle était âgée de 23 ans et vivait alors dans sa villa de Beverly Hills et lui avait révélé avoir été violée par Jeffrey Epstein, puis livrée à l'une de ses riches connaissances.
L’article