Journalisten verlieren Jobs wegen Facebook-Gruppe



Journalisten in Frankreich mobbten Frauen auf Facebook – nun sind sie ihre Jobs los

Sie betrieben offenbar jahrelang Cybermobbing gegen Frauen, nun erhalten sie die Quittung wegen einer sexistischen Facebook-Gruppe: In Frankreich haben einige einflussreiche Journalisten wegen der Umtriebe der 2009 gegründeten Gruppe «Ligue du LOL» ihren Job verloren.

Die Zeitung «Libération» hatte am Freitag über die Facebook-Gruppe berichtet, deren Mitglieder Frauen sexistisch beleidigten und Vergewaltigungen verharmlosten. Am Wochenende erzählten mehrere Mobbingopfer in sozialen Netzwerken von ihren damaligen Erfahrungen. Mélanie Wanga, Gründerin des Podcasts «pop Tchip», schrieb über rassistische und sexistische Belästigungen, die sie durch «weisse, Pariser Journalisten» erlitten habe.

Die ehemalige Bloggerin Capucine Piot berichtete, wie sie im Internet «jahrelang» das Ziel gehässiger Foto- oder Videomontagen war. Für sie als junge Frau sei das «sehr schwierig» gewesen. «Ich war dick, ich war eine Frau, ich war Feministin, das reichte, damit sie mich auslachten», erklärte Daria Marx, die gegen den Hass auf Dicke kämpft.

Der Gründer der Facebook-Gruppe, Vincent Glad, wurde am Montag als Mitarbeiter von «Libération» suspendiert, ebenso der Online-Chef der Zeitung, Alexandre Hervaud. Das «Brain Magazine» kündigte ebenfalls die Zusammenarbeit mit Glad auf. Der Chefredakteur des Musik- und Kulturmagazins «Les Inrockuptibles», David Doucet, wurde ebenfalls beurlaubt. Die französische Tageszeitung «Le Monde» berichtete von insgesamt sechs Entlassungen. (sda/afp/vom)

