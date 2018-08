«Tante Ju»-Flugzeug abgestürzt: Zusammenhang mit Hitze laut Experte nicht auszuschliessen

Am Piz Segnas oberhalb von Flims in Graubünden ist am Samstagnachmittag ein mehrplätziges Flugzeug abgestürzt. Die Absturzstelle befindet sich auf 2540 Metern über Meer. Die Maschine, auch «Tante Ju» genannt, bietet Plätze für 17 Passagiere und zwei Piloten. Angaben zu möglichen Opfern machte die Polizei nicht, dafür sei es noch zu früh, hiess es am frühen Samstagabend.

Beim Flugzeugtyp könnte es sich um eine Junkers Ju-52 handeln, ein Oldtimer, der in den 1930er in Deutschland entwickelt …