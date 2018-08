Good-News

Neuer Gentest soll Keim-Problem der Schweizer Milchwirtschaft lösen



Bild: KEYSTONE

Neuer Gentest soll Keim-Problem der Schweizer Milchwirtschaft lösen

Der Erreger Staphylococcus aureus ist in der Milch- und Käseproduktion gefürchtet. Die hochansteckenden Keime erzeugen Entzündungen in Kuheutern und können in die Milch gelangen, was letztlich bei den Menschen zu Bauchschmerzen, Schwindel, Durchfall und Erbrechen führen kann.

Nun hat Agroscope, das Kompetenzzentrum der Schweiz für landwirtschaftliche Forschung, das dem Bundesamt für Landwirtschaft angegliedert ist, einen Gentest entwickelt, mit dem sich der Erreger nachweisen lässt. Der Gentest liefere die Basis für die Sanierung von Herden, in denen der Problemkeim auftrete, und werde dazu beitragen, den Einsatz von Antibiotika zu reduzieren, schreibt Agroscope in einer Mitteilung.

Der Test könne auch prophylaktisch zur Herdenüberwachung eingesetzt werden und so verhindern, dass sich die Krankheit ausbreiten kann. Damit liessen sich Medikamentenverbrauch und die Kosten für die Betriebe senken. Gleichzeitig werde die Qualität der tierischen Produkte erhöht, so Agroscope. (kün)

Deshalb solltest du eine Kuh für 400 Franken leasen Video: srf

Viehschau in der Schweiz

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Daily Newsletter