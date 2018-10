Vermutlich acht tote Bergsteiger im Himalaya

International

Himalaya: Acht Bergsteiger aus Südkorea und Nepal vermutlich tot.



Nach einem Schneesturm sind vermutlich acht Bergsteiger in Nepal ums Leben gekommen. Sie befanden sich am Freitag in einem Lager am 7193 Meter hohen Berg Gurja in Westnepal, berichtete die Polizei am Samstag. Den Angaben zufolge zerstörte das Unwetter das Camp. Ein Hubschrauberpilot sah später acht über den Berg verstreute Körper.

Zu dem Bergsteigerteam gehörten fünf Südkoreaner und drei Nepalesen. Zu ihnen soll auch ein erfahrener Bergsteiger aus Südkorea gehört haben – der erste seines Landes, der 14 Gipfel von mehr als 8000 Metern Höhe erklommen hatte. Die schwierigen Wetterbedingungen erschwerten die weitere Suche. (sda/dpa)

