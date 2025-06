Jeder dritte Tuvalu-Bürger hat in Australien Klima-Asyl beantragt

«Changing Realities»

«Changing Realities»: Die Gesellschaft für Humanistische Fotografie zeigt in Bildern von ausgewählten Fotografen, wie die grossen Probleme auf der Welt im Kleinen gelöst werden. Vom 19. Juni bis 2. Juli in Hamburg, U-Bahnhof Steinstrasse. www.changingrealities.de. Hier: In der norddeutschen Korbimkerei in Hermannsburg werden die Bienenvölker noch traditionell in Körben gehalten. In der Heidelandschaft finden sie genug Nahrung. Neue Bienenvölker werden angesiedelt.

... Mehr lesen