Mexiko: 150 Bewaffnete greifen Polizeistation an



Mehr als 150 schwer bewaffnete Männer haben am Mittwoch im Süden Mexikos eine Polizeistation angegriffen. Bei dem Überfall in La Laguna im Bundesstaat Guerrero wurde ein Polizist getötet. Zwei weitere Beamte wurden verletzt.

Die Verletzten befinden sich in einem kritischen Zustand, wie der Sprecher der Staatssicherheit Guerreros, Roberto Álvarez Heredia, am Mittwoch (Ortszeit) sagte. Laut Augenzeugen ereignete sich der Angriff am Mittwochmorgen. Die Männer seien mit Maschinengewehren und Schrotflinten bewaffnet gewesen.

Nach Angaben der Staatssicherheit Mexikos seien bei dem Angriff mehr als 2000 Schüsse abgefeuert worden. Die Bewaffneten seien anschliessend in das Berggebiet des Bundesstaats geflohen. Hintergrund des Überfalls soll ein Konflikt zwischen kriminellen Organisationen wegen Drogenhandels gewesen sein, erklärte Álvarez Heredia.

Das mittelamerikanische Land leidet unter einer anhaltenden Gewaltwelle. Im vergangenen Jahr wurden in Mexiko mehr als 29'000 Menschen getötet. (sda/dpa)

