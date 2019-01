Rechtspopulist Bolsonaro als brasilianischer Präsident vereidigt

So schwärmen Roger Federer und Serena Williams nach ihrem historischen Duell

Die Titelverteidiger Belinda Bencic und Roger Federer stehen am Hopman Cup in Perth vor dem neuerlichen Finaleinzug. Das mit Spannung erwartete Duell gegen die mit Serena Williams antretenden USA gewann das Schweizer Duo dank einem Sieg im abschliessenden Mixed 2:1.

Es war ein besonderer Auftakt in das Tennis-Jahr 2019. Als Roger Federer und Serena Williams am Neujahrstag an der Seite ihrer jeweiligen Partner Belinda Bencic und Frances Tiafoe in der mit gut 14'000 Zuschauern ausverkauften Arena in Perth das Mixed bestritten, war es das erste und wahrscheinlich auch einzige sportliche Aufeinandertreffen der beiden erfolgreichsten Tennisspieler der Gegenwart.

49 Minuten dauerte es, bis das Schweizer Duo die im Fast-Four-Format ausgetragene Partie mit 4:2, 4:3 …