Klimakonferenz: Weltklimakonferenz nach Feuer wieder geöffnet

Gelände der Weltklimakonferenz nach Feuer wieder geöffnet

21.11.2025, 07:0521.11.2025, 07:05

Nach dem Ausbruch eines Feuers ist das vorübergehend evakuierte Gelände der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém wieder für alle Delegierten geöffnet. Der Hauptkonferenzbereich, in dem die Verhandlungen stattfinden, sei um 20.40 Uhr Ortszeit wiedereröffnet worden, teilten die Veranstalter mit. Zuvor war das Gelände am frühen Nachmittag gesperrt worden, alle Delegierten mussten die Zeltstadt verlassen.

Security personnel stand outside the venue for the COP30 U.N. Climate Summit after it a fire was reported on Thursday, Nov. 20, 2025, in Belem, Brazil. (AP Photo/Fernando Llano) Climate COP30
Das Gelände musste am Nachmittag wegen eines Feuers evakuiert werden.Bild: keystone

Nach Angaben der Veranstalter wurden insgesamt 21 Menschen infolge des Brandes medizinisch versorgt – 19, weil sie Rauch eingeatmet hatten, und zwei wegen Angstzuständen. Ihr Zustand werde überwacht. Die Ursache für das Feuer blieb zunächst unklar. Der von dem Vorfall betroffene Bereich bleibt bis zum Ende der Konferenz abgesperrt. Die offiziellen Verhandlungen sollten am Freitag fortgesetzt werden. (sda/dpa)

