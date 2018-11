International

Daten

So lange laufen TV-Serien bei uns



Bild: dpa

Die Liste der längsten TV-Serien: Diese Klassiker liefen eine Ewigkeit

Über 30 Jahre flimmerte «Die Lindenstrasse» bei der ARD in die Stube – jetzt wird der Klassiker des deutschen Vorabendprogramms eingestellt. Viele Serien hielten sich weit weniger lang – andere aber laufen noch immer. Die Übersicht.

Die Lindenstrasse wird eingestellt und im März 2020 zum letzten Mal in der ARD ausgestrahlt. Seit 1985 lief die TV-Serie im Fernsehen und gehörte dadurch zu einem Dauerbrenner der deutschen TV-Landschaft. Jetzt aber würden sinkende Zuschauerzahlen kein Weitermachen mehr rechtfertigen.

Grund genug also, uns einmal einen Überblick über die wichtigsten TV-Serien der letzten 70 Jahre zu verschaffen. Wie lange wurden sie produziert? Und welche laufen immer noch?

Zum Einstieg aber ein kleines Video von Mr. Ed, dem sprechenden Pferd. Von 1961 bis 1966 hielt Mr. Ed seinen Besitzer, Architekt Wilbur Post, auf Trab. Post übrigens, war der einzige, der das Pferd sprechen hörte:

Doch zurück zu den bekanntesten Serien. Wir haben hier die Produktionszeit aufgelistet – ausgestrahlt wurden diverse Serien natürlich auch nach der Erstellung von weiterem Material:

60 der bekanntesten Serien auf einen Blick

Kleines Lesebeispiel: Die Simpsons wurden 1989 zum Leben erweckt, die Serie wird weiterhin produziert. Fury hingegen wurde von 1955 bis 1960 gedreht. Beim Family Guy gabs eine kurze Unterbrechung der Dreharbeiten, bevor neue Episoden produziert wurden. Auch Futurama, Akte X, MacGyver sowie Lenssen und Partner wurden nach Unterbrechungen weiter produziert.

Serien, die noch gedreht werden

Von 18 der bekanntesten Serien werden noch immer neue Episoden geschrieben und gedreht.

Serien, die länger als 20 Jahre laufen (liefen)

Die Lindenstrasse schaffte es locker über 20 Jahre. Spitzenreiter sind in dem Bereich die im deutschsprachigen Raum weniger bekannten Springfield Storys (57 Jahre, 15'762 Folgen) und General Hospital (bisher 55 Jahre, über 14'000 Folgen).

Deutsche und Schweizer Produktionen

Während in den ersten Jahren vor allem Sendungen aus den USA in den deutschen Sprachraum drangen, wurde mit dem «Tatort» ab 1970 eine der ersten in Deutschland produzierten Topserie ausgestrahlt. Aus der Schweiz erinnern wir uns gerne an «Fascht e Familie» und «Lüthi & Blanc» zurück.

Das ist die Geschichte des Farbfernsehens Video: srf

Die Geschichte der «Simpsons»

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter