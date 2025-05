SPD-Minister stehen fest – Co-Parteichefin Esken geht leer aus

Die SPD-Co-Parteichefin Saskia Esken bekommt in der schwarz-roten Regierung kein Ministeramt. Das teilte der SPD-Vorstand mit. Ihr Kollege im Parteivorsitz, Lars Klingbeil, wird hingegen deutscher Finanzminister und Vizekanzler in der Regierung unter dem designierten Kanzler Friedrich Merz (CDU).

Jüngst war in der SPD eine Debatte um ihre Zukunft entbrannt. Nun steht fest: Saskia Esken erhält kein Ministeramt in der Merz-Regierung.

Autofahrer fährt in Menschen am Flughafen Manila – zwei Tote, darunter ein Kind

Am Internationalen Flughafen der philippinischen Hauptstadt Manila ist ein Autofahrer in eine Menschenmenge gefahren. Zwei Menschen, darunter ein fünfjähriges Mädchen, wurden bei dem Vorfall am Ninoy Aquino International Airport getötet, vier weitere verletzt, wie Behörden am Sonntag mitteilten. Sie gehen nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall aus: Der Fahrer des Geländewagens hatte Videoaufnahmen zufolge zuvor selbst einen Passagier am Airport abgesetzt.