Bild: keystone

Oktoberfest erneut geschlossen

Zum zweiten Mal muss die Wiesn vorübergehend geschlossen werden. Grund ist dieses Mal: zu viele Besucherinnen und Besucher.

Das Festgelände am Oktoberfest ist überfüllt. Deshalb musste die Theresienwiese am Mittwochabend kurzzeitig geschlossen werden. Darüber berichten mehrere deutsche Medien, die sich auf eine Mitteilung der Feuerwehr München berufen.

Die Bierzelte mussten dieses Mal nicht geräumt werden. Am Mittwochmorgen war dies der Fall, weil eine Bombendrohung vorlag. Die Polizei durchsuchte das Gelände mit Spürhunden.

Dahinter steckte ein Vorfall im Münchner Norden. Ersten Erkenntnissen zufolge steckte ein Mann ein Wohnhaus in Brand und deponierte Sprengfallen.

Ein politisches Motiv wurde zunächst ausgeschlossen, das Oktoberfest um 17.30 wieder geöffnet.

Schon am Mittag wollten bei schönstem Herbstwetter so viele Menschen das Volksfest besuchen, dass die Veranstalter die Haupteingänge schliessen mussten.

Es ist nicht das erste Mal, dass bei der Wiesn der Andrang zu gross wird. Bereits am 27. September musste die Wiesn wegen Überfüllung schliessen. «Kommt nicht mehr auf das Oktoberfest», teilte die Polizei damals mit.

