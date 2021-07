International

Deutsche Journalistin schildert, wie sie die Hochwasser live erlebte



Deutsche Journalistin schildert eindrücklich, wie die Fluten an ihrem Wohnort wüteten

Die Deutsche WDR-Journalistin, die in Euskirchen im Deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen wohnt, schildert in mehreren eindrücklichen Tweets, was sie und viele andere Menschen in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten seit Mittwoch erlebt haben.

#Bernd. Der Tag danach. Ich wohne im Kreis Euskirchen, wo am 14. Juli #Bernd gewütet hat. Es folgte ein Tag mit surrealen Bildern, ohne Telefon und Internet und mit vielen Fragen. Ein Thread aus einem Katastrophengebiet. #Hochwasserkatastrophe #Klimawandel #Starkregen — Palina Milling (@PalinaMilling) July 16, 2021

