Der Seenotrettung zufolge sind ein Hochseebergungsschlepper sowie weitere Fahrzeuge und Hubschrauber zum Tanker unterwegs. Der schwarze Rauch des brennenden Schiffes sei bis an die Küste sichtbar. Weitere Details sowie die Ursache des Feuers seien bisher nicht bekannt. Das Havariekommando des Bundes habe die Einsatzleitung übernommen. (rbu/sda/dpa)

Der 73 Meter lange Öl- und Chemikalientanker «Annika» ist vor der deutschen Ostseeküste nordöstlich von Kühlungsborn in Brand geraten. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte, wurden alle sieben Besatzungsmitglieder vom Schiff gerettet.

Öltanker in der Ostsee. (Symbolbild)

Öltanker in der Ostsee. (Symbolbild) Bild: Screenshot: YouTube

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Rösti wirbt an SVP-Anlass für mehr Spuren auf Autobahnen – bis ein Kritiker widerspricht

Ehemaliger Hurrikan bringt Sturmböen und Starkregen in die Schweiz

Du brauchst was zu lachen? Hier: 27 Fails für mehr Spass am Dienstag

Diese Schäden verursachte der Hurrikan – eine erste (politische) Einschätzung

Der riesige Sturm sorgt an Floridas Westküste für Überschwemmungen und produziert an der Ostküste Tornados. Kann sich Kamala Harris als Krisenmanagerin profilieren?

Als am Donnerstag die Sonne über dem «Sunshine State» aufging, zeigte sich erstmals das Ausmass der Schäden, die «Milton» angerichtet hatte. An der Westküste Floridas standen ganze Quartiere in den Bevölkerungszentren Fort Myers, Sarasota, St. Petersburg, Clearwater und Tampa unter Wasser.