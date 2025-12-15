Nebel-1°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Anschlag geplant: Mann in Magdeburg festgenommen

Anschlag geplant? 21-Jähriger in Magdeburg in Gewahrsam

Ein 21-Jähriger ist in Deutschland in Gewahrsam – er soll Anschlagspläne geäussert haben. Details zu den Hintergründen gibt es zunächst nicht.
15.12.2025, 19:4315.12.2025, 19:43
Ein Artikel von
t-online

Nach der Äusserung von Anschlagsplänen ist ein 21-Jähriger in Magdeburg am vergangenen Freitag in Gewahrsam genommen worden. Den Plänen könnte eine islamistische Motivation zugrunde liegen, wie eine Sprecherin des Innenministeriums in Sachsen-Anhalt auf Nachfrage bestätigte. Durch die Ingewahrsamnahme sollte demnach ein möglicher Anschlag auf grössere Menschenmengen verhindert werden. Zuerst berichtete die «Volksstimme».

Details zu den Hintergründen und dazu, wie konkret die Äusserungen des Mannes gewesen sind, gab es zunächst nicht. Der 21-Jährige befindet sich der Sprecherin zufolge weiterhin in Gewahrsam.

Vor einem Jahr raste ein Autofahrer absichtlich über den Magdeburger Weihnachtsmarkt, tötete damit sechs Menschen und verletzte mehr als 300 weitere. Derzeit läuft am Landgericht Magdeburg der Prozess gegen den geständigen Täter aus Saudi-Arabien, der seit 2006 in Deutschland lebt.

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur dpa
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Antisemitischer Angriff am Bondi Beach in Sydney
1 / 15
Antisemitischer Angriff am Bondi Beach in Sydney

Nach ersten Erkenntnissen war eine jüdische Chanukka-Veranstaltung das Ziel des Angriffs.
quelle: keystone / jeremy piper
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mehr Informationen zum Held von Sydney bekannt – jetzt sprechen die Angehörigen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
EU startet Luftbrücke nach Darfur
Die Europäische Union hat eine Luftbrücke eingerichtet, um Hilfsgüter in die sudanesische Krisenregion Darfur zu bringen. Der erste von insgesamt acht Flügen lieferte EU-Angaben zufolge rund 100 Tonnen Hilfsgüter. Die Aktion soll bis Januar 2026 fortgesetzt werden.
Zur Story