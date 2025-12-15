Anschlag geplant? 21-Jähriger in Magdeburg in Gewahrsam

Ein 21-Jähriger ist in Deutschland in Gewahrsam – er soll Anschlagspläne geäussert haben. Details zu den Hintergründen gibt es zunächst nicht.

Nach der Äusserung von Anschlagsplänen ist ein 21-Jähriger in Magdeburg am vergangenen Freitag in Gewahrsam genommen worden. Den Plänen könnte eine islamistische Motivation zugrunde liegen, wie eine Sprecherin des Innenministeriums in Sachsen-Anhalt auf Nachfrage bestätigte. Durch die Ingewahrsamnahme sollte demnach ein möglicher Anschlag auf grössere Menschenmengen verhindert werden. Zuerst berichtete die «Volksstimme».

Details zu den Hintergründen und dazu, wie konkret die Äusserungen des Mannes gewesen sind, gab es zunächst nicht. Der 21-Jährige befindet sich der Sprecherin zufolge weiterhin in Gewahrsam.

Vor einem Jahr raste ein Autofahrer absichtlich über den Magdeburger Weihnachtsmarkt, tötete damit sechs Menschen und verletzte mehr als 300 weitere. Derzeit läuft am Landgericht Magdeburg der Prozess gegen den geständigen Täter aus Saudi-Arabien, der seit 2006 in Deutschland lebt.

