Trump wird zu Kinderbetreuung befragt – seine Antwort ist ... schau selbst

Donald Trump wurde am Donnerstag gefragt, wie er zu bezahlbarer Kinderbetreuung steht. Seine zweiminütige «Antwort» hat nicht annähernd die Frage beantwortet – dafür sehr viele weitere aufgeworfen.

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump am Donnerstag zu Besuch beim Economic Club of New York. Bild: keystone

Das ist passiert

Am Donnerstag war der ehemalige US-Präsident Donald Trump vor der überparteilichen Mitgliederorganisation Economic Club of New York vorstellig. Dort versprach er unter anderem, «Billionen» an Staatsausgaben zu kürzen, diverse Regulierungen abzuschaffen, Zölle auf Importe zu erhöhen – und Elon Musk damit zu beauftragen, herauszufinden, wo «drastische» Kürzungen in der gesamten Regierung vorgenommen werden könnten.

Doch richtig seltsam wurde es erst später.

Trumps Rede im Wortlaut

Eine Person aus dem Panel stellte Trump die Frage zur Kinderbetreuung. Bild: keystone

Kurz darauf wurde Trump nämlich aus dem Publikum folgende Frage – respektive zwei Fragen – gestellt:

«Wenn Sie im November gewinnen, werden Sie sich dazu verpflichten, sich vorrangig für eine Gesetzgebung einzusetzen, die Kinderbetreuung bezahlbar macht? Und wenn ja, welches konkrete Gesetz würden Sie vorantreiben?»

Was folgte, war eine zweiminütige «Antwort» Trumps mit 362 Wörtern, die keine der beiden Fragen so recht beantwortete:

«Nun, ich würde das tun, und wir setzen uns zusammen, und ich war, jemand, wir hatten Senator Marco Rubio, und meine Tochter Ivanka war so, äh, einflussreich bei diesem Thema. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Aber ich denke, wenn man über die Art von Zahlen spricht, über die ich spreche, dass, denn, sehen Sie, Kinderbetreuung ist Kinderbetreuung ist. Könnte nicht, wissen Sie, es gibt etwas, man muss es einfach haben – in diesem Land muss man es haben.

Aber wenn man über diese Zahlen spricht, verglichen mit den Zahlen, von denen ich spreche, wenn man ausländische Nationen in einer Höhe besteuert, an die sie nicht gewöhnt sind – aber sie werden sich sehr schnell daran gewöhnen – und es wird sie nicht davon abhalten, mit uns Geschäfte zu machen, aber sie werden eine sehr beträchtliche Steuer zahlen müssen, wenn sie Produkte in unser Land schicken. Diese Zahlen sind so viel grösser als alle Zahlen, über die wir hier sprechen, einschliesslich der Kinderbetreuung, dass es sich darum kümmern wird.

Wir werden – ich freue mich darauf, in relativ kurzer Zeit keine Defizite mehr zu haben, verbunden, äh, mit der Reduzierung, von denen ich Ihnen erzählt habe, von Verschwendung und Betrug und all den anderen Dingen, die in unserem Land vor sich gehen, denn ich muss bei der Kinderbetreuung bleiben. Ich möchte bei der Kinderbetreuung bleiben, aber diese Zahlen sind klein im Vergleich zu den wirtschaftlichen Zahlen, von denen ich spreche, einschliesslich des Wachstums, aber auch des Wachstums, das durch den Plan angeführt wird, äh, von dem ich Ihnen gerade erzählt habe.

Wir werden Billionen von Dollar einnehmen, und so sehr die Kinderbetreuung auch als teuer bezeichnet wird, so ist sie doch, relativ gesehen, nicht sehr teuer im Vergleich zu den Zahlen, die wir einnehmen werden. Wir werden dieses Land zu einem unglaublichen Land machen, das es sich leisten kann, für seine Menschen zu sorgen, und dann werden wir uns um den Rest der Welt kümmern. Lassen Sie uns anderen Menschen helfen, aber wir werden uns zuerst um unser Land kümmern. Hier geht es zuerst um Amerika. Es geht um ‹Make America Great Again›, wir müssen es tun, denn im Moment sind wir eine versagende Nation, also werden wir uns darum kümmern. Ich danke Ihnen. Sehr gute Frage. Ich danke Ihnen.»

So fasst ChatGPT die Rede zusammen

Weil Trumps Antwort doch einigermassen komplex war, haben wir ChatGPT gefragt, wie man das Gesagte in fünf bis sechs Sätzen einfach zusammenfassen könnte.

Das ist die Antwort:

«In dieser Rede betont Donald Trump die Bedeutung von Kinderbetreuung, weist jedoch darauf hin, dass diese im Vergleich zu den grösseren wirtschaftlichen Zahlen, die er angehen möchte, relativ klein sei. Er erwähnt, dass höhere Steuern auf ausländische Waren, die in die USA importiert werden, erhebliche Einnahmen generieren würden. Diese Einnahmen sollen helfen, die Defizite zu beseitigen und das Wirtschaftswachstum zu fördern.

Obwohl er die Kinderbetreuung als wichtig anerkennt, betont er, dass die USA grössere wirtschaftliche Pläne priorisieren müssen, um zuerst für das eigene Volk zu sorgen. Sein Fokus liegt auf einem ‹America First›-Ansatz, um das Land erfolgreich zu machen, bevor anderen geholfen wird.»

