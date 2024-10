Medizin-Nobelpreis an Victor Ambros und Gary Ruvkun – sie entdeckten micro.RNA

Für die Entdeckung von micro.RNA erhalten in diesem Jahr die beiden US-Forscher Victor Ambros and Gary Ruvkun den Nobelpreis für Medizin. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit.

Es handle sich um die Entdeckung eines grundlegenden Prinzips, das die Regulierung der Genaktivität regle, hiess es vom Nobelkomitee.

Ambros, 1953 in Hannover (Deutschland) geboren, arbeitet derzeit an der University of Massachusetts Medical School in Worcester, Massachusetts. Ruvkun, 1952 in Berkeley (USA) geboren, ist Professor an der Harward Medical School in Boston.

Seit 2023 beträgt das Preisgeld 11 Millionen schwedische Kronen, was rund 910'000 Franken entspricht.

Mit dem Medizin-Preis startete die Nobelpreis-Woche. Am Dienstag und Mittwoch werden die Träger des Physik- und des Chemie-Preises benannt. Es folgen diejenigen für Literatur und für Frieden. Die Reihe der Bekanntgaben endet am kommenden Montag mit dem von der schwedischen Reichsbank gestifteten sogenannten Wirtschafts-Nobelpreis.

Die feierliche Vergabe aller Auszeichnungen findet am 10. Dezember statt, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. (rbu/sda)

