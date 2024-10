Zum 60. Mal hat das National History Museum in London die besten Naturfotografen und -fotografinnen gekürt. Für den diesjährigen Wettbewerb haben Fotografierende aus 117 Ländern rekordverdächtige 59'228 Bilder eingereicht.

Die 100 prämierten Bilder sind ab Freitag, 11. Oktober 2024, im Natural History Museum ausgestellt.

Wildlife Photographer of the Year 2024

«The Swarm of Life» von Shane Gross.

«The Swarm of Life» von Shane Gross. Bild: Shane Gross / National History Museum

Das diesjährige Siegerbild zeigt die glitzernden Kaulquappen der Westlichen Erdkröte. Der besondere Mix des Lichts, der Energie und der Verbindung zwischen den Kaulquappen und deren Umgebung sei herausgestochen.

Man wolle vermehrt Umgebungen und Arten hervorheben, die oft übersehen werden, begründet die Jury die Wahl. Das Foto zeige, dass auch untypische Wildtiere Staunen und Freude hervorrufen.