Fastfood-Feind RFK Jr. muss mit Trump McDonald's-Burger essen

Ein Foto von Robert F. Kennedy Jr. im Trump-Flieger sorgt für Wirbel. Der designierte US-Gesundheitsminister isst darauf zusammen mit Donald Trump offenbar einen McDonald's-Burger.

Anna-Lena Janzen / t-online

Ein Artikel von

Robert F. Kennedy Jr. (RFK) soll der nächste Gesundheitsminister der Vereinigten Staaten werden. Donald Trump versprach bei der Nominierung, dass dieser «die Epidemie chronischer Krankheiten» beenden und Amerika wieder gesund machen werde.

Auch sagte Trump, er wolle Kennedy «sich beim Essen austoben» lassen. Das ist insofern besonders interessant, da Kennedy Fast Food gerne als «Gift» bezeichnet, während Trump als ausgemachter McDonalds-Fan gilt, der Veranstaltungen im Weissen Haus mit Essen der Kette ausstatten lässt. «Das Zeug, das er isst, ist wirklich schlecht», sagte Kennedy erst kürzlich in einem Podcast über Trump.

Nun sorgte der 70-Jährige mit einem Foto in den sozialen Medien für Aufsehen, das unter anderem von Donald Trumps Sohn Donald Trump Jr. bei Instagram geteilt wurde. Es zeigt Kennedy, wie er im Trump-Flieger Force One verlegen vor einem Big Mac und einer Coca-Cola sitzt. Mit ihm am Tisch sitzen Donald Trump, der Tech-Milliardär Elon Musk und Trump Jr., die ebenfalls Fast Food geniessen.

Auch der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, ist im Bild zu sehen. Sie alle strahlen in die Kamera, nur RFK schaut eher skeptisch aus. Die Gruppe war offenbar auf dem Heimweg von einem UFC-Kampfevent im Madison Square Garden in New York, und es war schon früh morgens, als ihnen McDonald’s serviert wurde.

«Das 3-Uhr-Frühstück der Champions»

Mit dem Foto erlaubte sich Trump Jr. offenbar einen Scherz – denn die Szene steht offensichtlich im Widerspruch zu Kennedys Bemühungen und seiner Einstellung zum US-amerikanischen Lebensmittelsystem, das er reformieren will. Trump Jr. schrieb ironisch zu dem Foto in Anlehnung auf Trumps Wahlkampagne: «Macht Amerika gesünder, startet MORGEN!» in den Kommentaren schrieb er «Das 3-Uhr-Frühstück der Champions» und:

«Bobby sieht definitiv aus wie ein Kind, das mit der Hand in der Keksdose erwischt wurde. Komplett ertappt.»

«Hört auf Bobby zu schikanieren»

Das Bild löste eine Flut an Kommentaren aus, die von Humor bis zu Kritik reichten. Viele zeigten sich erstaunt über die Szene – einige Anhänger Trumps bezeichneten sie sogar als «ikonisch». Kennedy Jr. fiel mit seinem leicht skeptischen Gesichtsausdruck auf, was zu zahlreichen Memes führte. Ein Nutzer schrieb:

«RFKs Gesichtsausdruck sagt alles, was man wissen muss.»

Ein anderer fügte hinzu:

«Hört auf, Bobby zu schikanieren!»

Eine weitere Person schrieb:

«Ich hoffe, die Zutaten in diesem Essen werden sich ändern.»

Der 70-Jährige stammt aus der prominenten Kennedy-Familie. Er ist der Sohn des früheren Justizministers und Präsidentschaftskandidaten Robert F. Kennedy, der 1968 wie sein Bruder John F. Kennedy fünf Jahre zuvor bei einem Attentat erschossen wurde. Er war jahrzehntelang Demokrat, entfremdete sich aber zunehmend von der Partei.

Bei der diesjährigen Wahl war er als unabhängiger Präsidentschaftskandidat angetreten. Im August verkündete er, dass er sich aus dem Rennen zurückziehe und Trump unterstütze. Bereits seit 2005 vertritt Kennedy eine Anti-Impf-Haltung und verbreitet Fehlinformationen zu diesem Thema.

