Bild: AP/The Press of Atlantic City

Verlorener Ehering nach neun Jahren wieder aufgetaucht – in der Kanalisation

Paula Stanton aus New Jersey verlor 2009 ihren mit Diamanten besetzten Ehering, als sie das Badezimmer reinigte. Der Ring war ein bisschen zu gross und rutschte der 60-Jährigen vom Finger, fiel in die Toilette und wurde runtergespült, berichtet The Tribune am Dienstag. Die Frau dachte, ihr Ring sei für immer verschwunden.

Doch als Ted Gogol, der bei der Abwasserreinigung der Stadt arbeitet, kürzlich die Kanalisation in der Nähe von Stantons Haus kontrollierte, sah er etwas im Schlamm glitzern. «Ich erkannte, dass es ein Ring war, und ich erinnerte mich an die Frau, die vor Jahren ihren Ring verloren hatte», so Gogol.

Die überglückliche Paula Stanton erhielt ihren Ring nach neun Jahren wieder zurück und sagte dem Finder Ted Gogol, das sei ein «Weihnachtswunder». (whr)

