Ökostrom-Anteil in Deutschland 2018 erstmals über 40 Prozent



Bild: EPA/EPA

Der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix in Deutschland ist im vergangenen Jahr erstmals über 40 Prozent gestiegen. Vor allem dank der vielen Sonnenstunden im Sommer legte der in Deutschland produzierte Ökostrom 2018 um 4.3 Prozent auf 219 Terrawattstunden zu, wie Wissenschaftler des Frauenhofer-Instituts für Solare Energiesysteme berechneten.

Der Anteil vom Strom aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft sowie aus Biomasse am kletterte auf 40.4 Prozent. Im Jahr 2017 hatte der Anteil bei 38.2 Prozent gelegen, vor zehn Jahren noch bei 16.2 Prozent. Mit einem Plus von 16 Prozent verzeichnete die Solarenergie den grössten Zuwachs. Zweitstärkste Energiequelle war die Windenergie mit einem Anteil von 20.4 Prozent, nach der Braunkohle (24.1 Prozent).

Wegen des trockenen Sommers ging die aus Wasserkraft produzierte Strommenge zurück, ebenso wie die Stromerzeugung aus Kohle und Gas. (awp/sda/reu)

