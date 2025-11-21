Video: watson/Emanuella Kälin

Touristen-Boom um Weihnachtsmarkt in London – doch diesen gibt es gar nicht

Die Vorweihnachtszeit hat begonnen und vielerorts öffnen die Weihnachtsmärkte ihre Pforten. So auch in London, wo die Saison bereits Anfang November startete. Aktuell suchen Besucher dort jedoch vergeblich nach einem ganz bestimmten Markt – einen vor dem Buckingham Palace.

Der angebliche Weihnachtsmarkt vor dem Buckingham Palace in London. screenshot: instagram

Dass dieser Markt in der Realität nicht existiert, wissen viele bis zu ihrem Besuch gar nicht. Laut BBC ist der Grund für die Verwirrung KI-generierte Bilder, die derzeit in den sozialen Medien viral gehen.

Der Vorplatz des Buckingham Palace, jedoch ohne Weihnachtsmarkt. Bild: keystone

Bei der Reiseplanung verlassen sich viele Menschen inzwischen auf Inspirationen und Empfehlungen aus Netzwerken wie Instagram oder TikTok. Dort kursieren Aufnahmen, die den gesamten Vorplatz des Buckingham Palastes als riesige Winterlandschaft zeigen. Zu sehen sind idyllische Szenen mit einem mächtigen Tannenbaum, unzählige Lichterketten, festliche Marktständen und flanierenden Besuchern.

Eines von vielen KI-generierten Bildern aus den Sozialen Medien. Screenshot: Instagram

Doch wer genau hinsieht, erkennt schnell die typischen Anzeichen künstlicher Intelligenz. Verräterisch sind beispielsweise die unnatürlich perfekte Symmetrie der Fotos oder Lichterketten, die ohne Aufhängung direkt in den Himmel ragen.

Offizielle Informationen zu einem «Christmas Market Buckingham Palace» sind online nicht zu finden. Für weitere Verwirrung könnte aber auch die Veröffentlichung des jährlichen Geschenkeführers des «Royal Collection Trust» gesorgt haben. Hierfür wurden die Stallungen des Palastes in eine saisonale Boutique umgewandelt.

Das es den Weihnachtsmarkt nicht gäbe und der Royal Collection Trust lediglich eine Boutique organisieren würde, bestätigten diese auch gegenüber «The Guardian».

Ein weiteres Indiz: Die Daten des Weihnachtsmarkts unterscheiden sich teilweise erheblich. Screenshot: Instagram

Wer diese Bilder erstellt hat und aus welchem Motiv, ist nicht bekannt. Die Entäuschung hält sich unter den in die Irre geführte Besucher in Grenzen. Teilweise lachen diese die über ihre eigene Naivität und planen kurzerhand ihren Besuch in der Stadt an der Themse um. (ren)