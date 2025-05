Indien greift Pakistan an – das wissen wir

Pakistaner verbrennen nach den indischen Luftangriffen eine Flagge mit dem Porträt von Indiens Premierminister Narendra Modi. Bild: keystone

Indien greift Pakistan an – das Wichtigste in 6 Punkten

Indien hat Pakistan aus der Luft angegriffen. Die Spannungen um die von beiden Ländern beanspruchte Region Kaschmir hatten sich zuvor innert weniger Wochen massiv verschärft. Eine Übersicht zur Eskalation.

Nico Conzett Folge mir

Mehr «International»

Das ist passiert

Indien hat mehrere Luftangriffe auf Ziele in Pakistan und in der von Pakistan kontrollierten Zone der Region Kaschmir geflogen. Nach aktuellem Stand (6 Uhr Mittwochmorgen Schweizer Zeit) haben indische Jets neun Ziele unter Beschuss genommen. Dabei sind laut pakistanischen Angaben acht Menschen ums Leben gekommen und mindestens 35 verletzt worden.

Laut Indien sollen pakistanische Grenzschützer in Kaschmir später durch «wahllose Schussabgaben» drei indische Zivilisten getötet haben. Diese Behauptung wurde bisher aber nicht unabhängig verifiziert oder von Pakistan bestätigt. Indien hat angegeben, auf den Vorfall erneut «angemessen» reagieren zu wollen.

Alle aktuellen Entwicklungen im Liveticker:

Was wir über die Angriffe wissen

Wo genau die indischen Bomben einschlugen, ist noch nicht bei jedem der Angriffe geklärt. Es kursieren allerdings Bilder aus der Stadt Musaffarabad, dem Hauptort des pakistanischen Teils von Kaschmir, die eine beschädigte Moschee zeigen.

Die beschädigte Moschee in Musaffarabad. Bild: keystone

Die «New York Times» berichtet zudem unter Berufung auf Einwohner Musaffarabads, dass diese Flugzeuglärm in der Nähe der Stadt hörten. Laut den Einwohnern wurde der Stützpunkt einer militanten pakistanischen Gruppe in einem ländlicheren Gebiet nahe der Stadt angegriffen.

Berichte über Einschläge von Raketen gibt es zudem aus den Städten Bagh, Kotli, Shakar Garh, Muridke und Bahawalpur. Letztere liegt weit südlicher, ausserhalb von Kaschmir in der Punjab-Provinz. Dort wurde offenbar ebenfalls eine Moschee getroffen.

Die beschädigte Moschee in Bahawalpur. Bild: keystone

Laut Pakistans Militär sind die indischen Flugzeuge, die die Angriffe flogen, nicht in den pakistanischen Luftraum eingedrungen, sondern haben ihre Projektile von indischem Gebiet aus abgefeuert.

Dennoch hat die pakistanische Luftabwehr das Feuer auf mehrere Maschinen eröffnet. Pakistanische Geheimdienstkreise meldeten den Abschuss von fünf indischen Kampfjets. Eine Bestätigung durch Indien gab es dafür zunächst nicht. Bilder zeigten allerdings Teile von scheinbar zerstörten Flugzeugen auf indischem Gebiet. Laut Pakistan wurden drei moderne Rafale-Jets aus französischer Produktion sowie zwei russische Flugzeuge vom Typ MiG29 und Suchoi 30 abgeschossen.

Ein Teil eines noch unidentifizierten Flugzeugs bei Srinagar, Indien. Bild: keystone

Das sagt Indien

Indien hat seit einem Terroranschlag auf vorwiegend indische Touristen mit über 20 Toten im April mit Vergeltung gedroht. Das hinduistische Land wirft dem muslimischen Nachbar Pakistan vor, Terrorgruppen und damit Gewalt gegen Indien zu unterstützen.

Entsprechend hat Indiens Aussenminister die aktuellen Luftangriffe mit dem Kampf gegen den Terror gerechtfertigt. Auf X schrieb Subrahmanyam Jaishankar, «die Welt muss Nulltoleranz gegenüber Terrorismus zeigen». Man habe bewusst «Terror-Infrastruktur» in Pakistan ins Visier genommen.

«Pakistanische militärische Anlagen waren nicht das Ziel.»

Das indische Verteidigungsministerium nannte die eigenen Aktionen weiter «zielgerichtet, massvoll und nicht eskalierend». Indien habe bei der Auswahl der Ziele und der Methode der Ausführung beträchtliche Zurückhaltung geübt, hiess es.

So reagiert Pakistan

Pakistan widerspricht der Darstellung, wonach gezielt Terror-Infrastruktur beschossen wurde und behauptet, Indien habe absichtlich auch Moscheen ins Visier genommen.

Pakistan hat nur kurz nach den ersten Angriffen bereits Vergeltung angekündigt: «Pakistan hat jedes Recht, eine angemessene Antwort auf diese von Indien verhängte Kriegshandlung zu geben, und eine angemessene Antwort wird auch gegeben», sagte der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif.

Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif. Bild: keystone

Pakistan schloss unmittelbar nach den Angriffen aus Indien seinen Luftraum für 48 Stunden. Das teilte ein Sprecher der zivilen Luftfahrtbehörde der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage mit. Der Flugbetrieb der Flughäfen Islamabad und Lahore sei zudem bis auf Weiteres eingestellt.

Der zivile Flugverkehr mied Pakistan umgehend, wie die Aufzeichnungen auf «Flightradar24» verdeutlichen.

Der Luftraum rund um die Konfliktregion um kurz nach Mitternacht Schweizer Zeit. Bild: flightradar24

Zahlreiche Airlines sahen nach dem Säbelrasseln der vergangenen Tage bereits davon ab, über die Region zu fliegen. Auch die Swiss mied den Luftraum im Gebiet.

Das sind die internationalen Reaktionen

Vereinte Nationen

UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich nach den Angriffen «sehr besorgt».«Die Welt kann sich eine militärische Konfrontation zwischen Indien und Pakistan nicht leisten», sagte er laut einer Mitteilung seines Büros am Dienstag (Ortszeit). Er rief beide Atommächte zur militärischen Zurückhaltung auf.

Donald Trump

Auch US-Präsident Donald Trump äusserte seine Hoffnung, dass der Konflikt zwischen den beiden Atommächten nicht weiter eskaliert. «Ich hoffe nur, dass es sehr schnell endet», sagte Trump bei einer Veranstaltung im Weissen Haus mit Blick auf den Angriff. Er bezeichnte die Eskalation zudem als «eine Schande».

Donald Trump hofft auf ein schnelles Ende der militärischen Auseinandersetzung. Bild: keystone

China

Auch China äusserte Besorgnis über die Eskalation in den Nachbarländern. Die chinesische Regierung hat beide Länder zu Zurückhaltung aufgefordert. China bedauere die Militäraktion Indiens und sei über die Entwicklung der Lage besorgt, teilte ein Sprecher des Aussenamtes in Peking mit. China fordere beide Seiten auf, Frieden und Stabilität Vorrang einzuräumen und weitere Handlungen zu vermeiden, die die Lage verkomplizieren würden.

Während das chinesisch-indische Verhältnis unter anderem wegen Grenzkonflikten im Himalaya-Gebirge als äusserst angespannt gilt, unterhält Peking enge Wirtschaftsbeziehungen zu Pakistan. Über seine Investitions- und Infrastrukturinitiative «Neue Seidenstrasse» baut China Strassen und Schienen in dem südasiatischen Land, um die westchinesische Region Xinjiang mit dem Arabischen Meer im Südwesten Pakistans zu verbinden.

In der Vergangenheit kamen allerdings bei Angriffen durch militante Gruppen etwa im Südwesten Pakistans auch chinesische Arbeiter ums Leben. Damals wie auch nun erklärte China, jede Form von Terrorismus abzulehnen.

Der Hintergrund

Zwischen Indien und Pakistan gibt es Spannungen seit der Gründung Pakistans im Jahr 1947 im Nachgang an die britische Kolonialzeit in Indien. Mit der Teilung des Gebiets entstand der muslimische Staat Pakistan, während Indien mehrheitlich hinduistisch und teils buddhistisch ist. Konflikte gibt es seither besonders um die Region Kaschmir, die beide Staaten für sich beanspruchen und die faktisch geteilt ist. In den letzten 75 Jahren wurden mehrfach Kriege wegen der Region geführt, zuletzt startete Indien 2019 ähnliche Luftangriffe wie aktuell.

Die Geschichte der Region Kaschmir und des Konflikts zwischen den beiden Nachbarländern gibt es hier im Detail:

Mit Material der Nachrichtenagenturen SDA und DPA.