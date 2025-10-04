freundlich18°
DE | FR
burger
International
Indonesien

Schule in Indonesien eingestürzt: 14 Tote und viele Vermisste

Rescuers spray disinfectant during the search for victims of a collapsed building at an Islamic boarding school in Sidoarjo, East Java, Indonesia, Friday, Oct. 3, 2025. (AP Photo/Trisnadi) Indonesia S ...
Zahlreiche Menschen werden noch vermisst.Bild: keystone

14 Tote und 49 Vermisste nach Schuleinsturz in Indonesien

04.10.2025, 12:5704.10.2025, 12:57

Nach dem Einsturz eines vierstöckigen Schulgebäudes in der indonesischen Provinz Ost-Java werden 49 Menschen weiterhin vermisst. 14 Menschen seien nach bisherigen Erkenntnissen durch das Unglück ums Leben gekommen, gaben die Behörden am Samstag bekannt.

Die Identifizierung der bereits geborgenen Opfer gestalte sich schwierig, da die meisten minderjährig waren, und es deshalb noch keine erfassten Fingerabdrücke gebe, sagte Suharyanto, der Leiter der Nationalen Katastrophenschutzbehörde. Auch seien einige der Leichen aufgrund starker Verletzungen kaum zu erkennen. Insgesamt sollen 167 Menschen zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Gebäude gewesenen sein, von denen 103 überlebt haben.

Gebäude war noch immer im Bau

Rettungskräfte hätten rund 40 Prozent der Trümmer beseitigen können. Massive Betonträger hätten die Bergung jedoch erschwert, da diese ohne schweres Gerät nicht entfernt werden könnten, sagte Suharyanto. Man habe den Einsatz von Baggern und Kränen bislang eingeschränkt, um die unter den Trümmern eingeschlossenen Leichen nicht zu verletzen.

An dem Internatsgebäude in der Stadt Sidoarjo wurde noch gebaut, es war aber bereits in Betrieb. Das Unglück ereignete sich am Montag während des Giessens einer Betondecke, als Medienberichten zufolge offenbar eine tragende Säule nachgab. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich zahlreiche Schüler in der Schule auf und wurden unter tonnenschweren Betonplatten und Ziegeln begraben. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wir essen pro Woche rund 5 Gramm Mikroplastik – so kannst du den Konsum minimieren 🧐
1 / 6
Wir essen pro Woche rund 5 Gramm Mikroplastik – so kannst du den Konsum minimieren 🧐
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir waren am «Pudding-mit-Gabel-essen»-Treffen in Zürich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
2
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
3
Erntemond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
4
Kaltfront im Anmarsch – doch für nächste Woche gibt es gute Nachrichten
5
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
Meistkommentiert
1
Der Bund will Tempo 80 auf Hälfte der Schweizer Autobahnen
2
Wahlumfrage: SVP könnte bald erstmals die 30-Prozent-Marke knacken
3
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
4
Ueli Maurer ist wieder in China – als «ehemaliger Präsident»
5
Blinddate mit Gen-Z-Girl
Meistgeteilt
1
Palästinenser melden weitere Angriffe Israels in Gaza +++ EDA fordert rasche Schritte
2
Nächtliche Angriffe in der Ukraine +++ Drohnenalarm nach Putin-Auftritt in Sotschi
3
Vier Tote bei US-Angriff vor Küste Venezuelas ++ Trump will Unis mit Förderung belohnen
4
Eigentlich wäre es einfach – aber die Trainerfrage ist beim SCB kompliziert
5
Golubic im Challenger-Turnier im Final +++ Bezzecchi gewinnt MotoGP-Sprint in Indonesien
Sarah Mullally wird Archbishop of Canterbury – erste Frau an Spitze der Kirche von England
Dame Sarah Mullally ist die erste Frau, die das Amt des Erzbischofs von Canterbury übernehmen wird.
Zur Story