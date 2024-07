In den Phlegräischen Feldern ist es am Freitagnachmittag zu einem Erdbeben der Stärke 4 gekommen. Mehrere italienische Medien berichteten dies übereinstimmend. Das Erdbeben sei in Neapel und auf den umliegenden Inseln deutlich spürbar gewesen.

Bis zu 14'000 Stellen –Autozulieferer ZF streicht in Deutschland stellen

Der deutsche Autozulieferer ZF will bis Ende 2028 bis zu 14'000 Stellen in Deutschland streichen. Das teilte der Konzern am Freitag in Friedrichshafen mit.