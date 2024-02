Der grösste Anlass des Jahres: Sanremo. Bild: keystone

Der wichtigste Event des Landes: Wieso ganz Italien jetzt nach Sanremo schaut

Noch bis Samstag lockt das populäre Festival jeden Abend Millionen Italienerinnen und Italiener vor den Fernseher. Mit dabei ist auch eine Kuh.

Natasha Hähni, Dominik Straub, Rom / ch media

John Travolta, die Kuh Ercolina und Dutzende Musiker standen diese Woche auf derselben Bühne. Sie alle sind Teil des wohl wichtigsten Events Italiens: des Musik-Festivals Sanremo. Eine Woche lang fesselt die Veranstaltung in der gleichnamigen Stadt Italienerinnen und Italiener seit den Fünfzigerjahren jedes Jahr während einer Woche an die TV-Bildschirme. Allein am Dienstag haben bis zu 16,8 Millionen Personen die 74. Ausgabe am Fernsehen verfolgt. Das entspricht einer Einschaltquote von 65 Prozent.

Fussball-Star Zlatan Ibrahimovic witzelte mit dem Moderator während des Events. Bild: keystone

30 Musikerinnen und Musiker treten dieses Jahr in Sanremo an. Unter ihnen Grössen wie Loredana Berté, Ricchi e Poveri, Renga e Nek und der letztjährige Sieger Mahmood. Präsentiert werden nur neue Lieder auf Italienisch. Wer den Wettbewerb gewinnt, darf Italien am Eurovision Song Contest (ESC) vertreten. Die Karrieren einiger der erfolgreichsten Künstler des Landes starteten in Sanremo, darunter die von Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli und der Band Maneskin.

Zusätzlich werden auch immer ausländische Stargäste eingeladen. Dieses Jahr waren es die Hollywood-Ikonen John Travolta und Russell Crowe sowie Fussball-Star Zlatan Ibrahimovic, der seit ein paar Wochen wieder als Berater beim AC Milan angestellt ist. Travolta sorgte mit einem Ententanz am traditionellen Song-Wettbewerb für viel Spott. Die Sendung dauert jeden Abend rund fünf Stunden.

Neben den Kunstschaffenden ist auch ein tierischer Gast geplant: die Kuh Ercolina. Ihren ersten grossen Auftritt hatte sie schon am Dienstag, als sie in Sanremo eintraf und von ihrem Besitzer auf der Meerpromenade der Festival-Stadt im Norden Italiens spazieren geführt wurde. Ihr Besitzer hat sie nach Sanremo gebracht, um dort zusammen mit anderen Landwirten auf seine Probleme aufmerksam zu machen.

Dass die Bauernproteste, die seit Wochen für Schlagzeilen in Italien und in ganz Europa sorgen, in diesem Jahr auch in Sanremo zum Thema wurden, war unausweichlich. Der Event nimmt jedes Jahr gesellschaftliche Strömungen auf. Sanremo ist eine Momentaufnahme der italienischen Gesellschaft und dessen, was sie gerade bewegt – sozusagen ein «Selfie der Nation». Das machen sich die Bauern zunutze. Für sie gibt es im ganzen Land wohl keine bessere Bühne, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen als während der beliebtesten Musik-Show Italiens.

Mahmood sang dieses Jahr «Tuta gold» Video: YouTube/Rai