Hörsaal einer Universität im italienischen Cagliari eingestürzt

Das Unglück geschah nach Angaben der Feuerwehr am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr. Die Einsatzkräfte suchten unter den Trümmern der Aula Magna nach möglichen Opfern. Allerdings gingen sie den Angaben zufolge zunächst nicht davon aus, dass Studenten oder andere Menschen zum Zeitpunkt des Einsturzes in dem Gebäude gewesen waren.

In der Stadt Cagliari auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien ist ein Hörsaal einer Universität eingestürzt.

Die «Aula Magna» in der sardinischen Staat Cagliari ist eingestürzt.

Drei Wochen vor den Zwischenwahlen versucht der US-Präsident, gute Laune zu verbreiten. Doch die Amerikaner haben ein grosses Problem damit.

Eigentlich ist es nur ein kleiner, scheinbar unbedeutender Videoschnipsel von Joe Biden. Aber in drei Wochen finden in den USA die wichtigen Zwischenwahlen statt. Und die Szene in einer Eisdiele im Bundesstaat Oregon steht fast sinnbildlich für den vielleicht grössten Fehler der Demokraten im Wahlkampf.