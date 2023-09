US-Richter urteilt: Die Trumps haben jahrelang falsche Finanzberichte vorgelegt

Mehr «International»

Donald Trump wird wegen Betrugs verurteilt. Bild: keystone

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat nach Einschätzung eines New Yorker Richters jahrelang den Firmenwert seiner Trump Organization manipuliert und damit Betrug begangen. Zu diesem Urteil kommt der New Yorker Richter Judge Arthur Engoron am Dienstag in einer vorläufigen Entscheidung.

Das sind die wichtigsten Punkte:

Was ist dieses Urteil genau?

Die Entscheidung von Richter Arthur Engoron wurde wenige Tage vor der geplanten Verhandlung des Zivilprozesses zwischen der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft und Donald Trump gefällt.

Engoron gab einem Antrag der Generalstaatsanwältin Letitia James auf ein sogenanntes summarisches Urteil – auch Urteil im Schnellverfahren genannt – statt. Letitia James klagt als Staatsanwältin dem Zivilverfahren gegen Trump und seine zwei ältesten Söhne, Donald Junior und Eric Trump.

Eine Partei, die ein Urteil im Schnellverfahren beantragt, versucht, die Zeit und die Kosten eines Prozesses zu vermeiden, wenn das Ergebnis nach Ansicht der Partei offensichtlich ist. Da Richter Engeron dem Verfahren stattgegeben hat, kann man davon ausgehen, dass die Beweise, die ihm vorgelegt wurden, eindeutig sind.

Der Richterspruch vom Dienstag ist innerhalb des kommenden Zivilverfahrens also eine Art Grundsatzentscheidung, die der Richter vorweggenommen hat. Im Prozess nächste Woche wird dann unter anderem entschieden, wie hoch die Strafe gegen Trump ausfallen wird. Da es sich um ein Zivilverfahren handelt, ist eine Gefängnisstrafe ausgeschlossen.

Für Trump und sein Unternehmen kommt der Entscheid einem grossen Schlag gleich: Er ist eine vollständige Zurückweisung seiner Argumente, dass er die Werte seiner Golfplätze, Hotels, Häuser in Mar-a-Lago und Seven Springs in seinen Finanzberichten, die wiederholt im Geschäftsleben verwendet wurden, nicht aufgebläht habe.

Was wird Trump darin zur Last gelegt?

Grundsätzlich handelt es sich um Betrug: Der Ex-Präsident, seine Söhne sowie leitende Mitarbeiter hätten den Wert des Unternehmens in Geschäftsberichten systematisch zu hoch angesetzt, um zu günstigeren Konditionen an Kredite und Versicherungsverträge zu kommen.

Konkret befand Richter Engeron, dass die Finanzberichte, die die Trumps Kreditgebern und Versicherern etwa ein Jahrzehnt lang vorgelegt hatten, falsch waren und dass sie wiederholt Betrug begangen hatten.

«Eine Diskrepanz dieser Grössenordnung (...) kann nur als Betrug angesehen werden.» Richter Engeron in seinem Urteil

Beispielsweise habe Trump die Grösse seiner Wohnung im Trump Tower jahrelang mit rund 2800 Quadratmeter angegeben, obwohl sie nur gut 1000 Quadratmeter gross war. Dadurch sei die Immobilie um bis zu 200 Millionen US-Dollar überbewertet gewesen. Der Wert seines Anwesens Mar-a-Lago in Florida soll in den Finanzdokumenten sogar um 2'300 Prozent aufgebläht worden sein.

«Eine Diskrepanz dieser Grössenordnung (...) kann nur als Betrug angesehen werden», schrieb Engoron in seinem Urteil.

Wie geht es jetzt weiter?

Am kommenden Montag soll der von der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James angestrengte Zivilprozess gegen Trump beginnen. Sie will erreichen, dass Trump 250 Millionen Dollar als Wiedergutmachung zahlen muss und in New York keine Geschäfte mehr machen darf. Ein abschliessendes Urteil wird für Dezember erwartet.

Trump ficht seit Jahrzehnten zahlreiche Konflikte mit der US-Justiz aus. Schon als Baumogul war er in Rechtsstreitigkeiten verstrickt. Auch während seiner Präsidentschaft von 2017 bis 2021 geriet er immer wieder ins Visier der Justiz. Seit dem Ende seiner Präsidentschaft kämpft Trump an mehreren Fronten mit juristischen Problemen oder mit Untersuchungen, die rechtliche Konsequenzen für den 77-Jährigen haben könnten. Bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr will Trump erneut antreten. (lak/sda/dpa)