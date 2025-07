Von links: Jan Kuiper, Koos Koster, Joop Willemsen und Hans ter Laag im März 1982. Bild: keystone

4 Journalisten in El Salvador getötet: 3 Ex-Militärs 43 Jahre später verurteilt

Mehr «International»

Die Justiz in El Salvador hat drei ehemalige hochrangige Militärs wegen des Mordes an vier niederländischen TV-Journalisten im Jahr 1982 zu jeweils 30 Jahren Haft verurteilt. Das teilten die Anwälte der Opfer nach einer schriftlichen Mitteilung der zuständigen Richterin mit. Nach dem zur Tatzeit geltenden Strafgesetzbuch sei dies die höchstmögliche Freiheitsstrafe, sagte Anwalt Gustavo Huezo.

Die niederländischen Journalisten Jan Kuiper, Koos Koster, Joop Willemsen und Hans ter Laag wollten eine Fernsehdokumentation über den Bürgerkrieg in El Salvador drehen. Bei einem Militäreinsatz gegen die Guerilla wurden sie von Soldaten getötet.

Verurteilte Militärs sind über 85

Verurteilt wurden der frühere Verteidigungsminister des mittelamerikanischen Landes General José Guillermo García (91) sowie die Oberste Francisco Antonio Morán (93) und Mario Adalberto Reyes Mena (85). García und Morán sitzen derzeit in einem privaten Krankenhaus in Untersuchungshaft, Reyes Mena wartet in den USA auf seine Auslieferung.

Das Gericht in der Stadt Chalatenango sprach zudem den Staat El Salvador der Prozessverschleppung schuldig. Als Oberbefehlshaber der Streitkräfte soll Präsident Nayib Bukele demnach öffentlich um Verzeihung bitten. (sda/dpa)