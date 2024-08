Trump wittert Fälschung bei Harris' Empfang – doch er irrt komplett

Mehr «International»

Seine Kontrahenten überbieten zu wollen, was die Teilnehmenden an Wahlkampfveranstaltungen betrifft, ist nebst Golf eines der grössten Hobbys von Donald Trump.

Bis vor drei Wochen hatte es der ehemalige US-Präsident primär auf Joe Biden abgesehen, seit dessen Rückzug muss Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris für Unterstellungen dieser Art hinhalten.

Kamala Harris und Running Mate Tim Walz am Flughafen in Detroit. Bild: keystone

Vergangene Woche war Harris mit Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz auf grosser Swing-State-Tour; nebst Pennsylvania, Wisconsin, Arizona und Nevada machte das demokratische Duo auch in Michigan Halt.

Bei der Rally in Detroit sei jedoch keine Menschenseele vor Ort gewesen, poltert Trump sinngemäss auf seinem Sozialen Netzwerk Truth Social. Harris habe die riesige Menge von sogenannten Anhängern mit künstlicher Intelligenz erzeugt, dies zeige sich in der Spiegelung der Oberfläche des Flugzeugs.

Trumps Post auf seinem Sozialen Netzwerk. bild: truth social

Tatsächlich existiert ein Foto, auf dem in der Spiegelung des Flugzeuges angeblich zu sehen ist, dass die Menschenmenge, die Harris und Walz empfängt, gefälscht ist. Gepostet hat es Dinesh D'Souza, ein indischstämmiger Autor, Filmemacher und konservativer politischer Kommentator.

D'Souza gibt in einem Buch den Linken in den USA eine Mitverantwortung an den Terroranschlägen vom 11. September. 2014 wurde er – der heute 63-Jährige bekannte sich schuldig – wegen illegaler Parteispenden zu einer Geldstrafe und fünf Jahren auf Bewährung verurteilt, 2018 hatte ihn der damalige US-Präsident Donald Trump begnadigt.

Im von D'Souza produzierten Film «2000 Mules» wird behauptet, Biden habe Trump 2020 nur durch Wahlbetrug geschlagen. Nach einer Verleumdungsklage hat der Verleger den Film und das dazugehörige Buch zurückgezogen.

Wo D'Souza sein gepostetes Bild herhat, lässt sich nicht erschliessen. Allerdings existieren auf X zahlreiche Fotos und Videos, welche die riesige Menschenmenge und damit das Gegenteil der Anschuldigungen beweisen.

In Anworten auf D'Souzas Post begründen diverse User die in der Spiegelung des Flugzeuges nicht sichtbare Menschenmenge mit der Wölbung der Oberfläche. Zudem sei die Aufnahme mit einem Tele-Objektiv gemacht worden, so wirkten die Anhänger viel näher, als sie es eigentlich seien.

Auch die New York Times hat Trumps Vorwürfe in einem Artikel mehrfach widerlegt. Nebst mehreren Fotos zu unterschiedlichen Zeitpunkten bestätigen drei Reporter der Zeitung, die den Anlass in Detroit besuchten, dass Tausende von Anhängern vor Ort waren.

Gemäss Kamala Harris' Kampagne hätten sich 15'000 Personen am Detroit Metro Airport eingefunden. Das diskutierte Originalfoto habe ein Mitarbeiter von Harris aufgenommen. Die Kampagne teilte der «New York Times» mit, dass es nicht durch künstliche Intelligenz verändert worden sei.

Nebst dem Vorwurf der Bildmanipulation holt Donald Trump in seinem Post auf Truth Social zu einem generellen Rundumschlag aus. Die Demokraten gewännen ihre Wahlen ohnehin nur durch Bescheissen. Bei gefälschten Bildern handle es sich um eine Störung der Wahlen, Kamala Harris sollte disqualifiziert werden.