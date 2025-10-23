Fahnder decken Millionenfälschungen von Picasso und Co. auf

Mehr «International»

Ermittler aus Bayern haben in Deutschland und Nachbarstaaten mutmasslich gefälschte Kunstwerke im Millionenwert sichergestellt.

Die Arbeiten betreffen nach Angaben des bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) Kreationen von weltberühmten Künstlern wie Picasso, Rubens und Rembrandt. Mehrere Verdächtige seien vorläufig festgenommen worden, aber mittlerweile wieder auf freiem Fuss. Details wollen die Ermittler am Freitag bekanntgeben.

An dem umfangreichen Ermittlungsverfahren seien die Staatsanwaltschaft Amberg und Kunstfahnder des LKA beteiligt gewesen. Einige der mutmasslichen Fälschungen hätten vermutlich einen Wert im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erzielen können, hiess es.

Meister ihrer Zeit

Der Spanier Pablo Picasso (1881–1973) war einer der bedeutendsten und einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts und ist unter anderem als Mitbegründer des Kubismus – einer Kunstrichtung, die Objekte in geometrische Formen zerlegt – bekannt.

Der Künstler Pablo Picasso in seinem Atelier in Vallauris, Frankreich im Jahr 1953 zu. Bild: AP NY

Peter Paul Rubens (1577–1640) war ein flämischer Barockmaler, der mit seinen lebendigen, dynamischen Gemälden und üppigen Darstellungen für Aufsehen sorgte.

Bekanntes Ölgemälde «Die Beweinung Christi» von Peter Paul Rubens. Bild: KEYSTONE

Den Niederländer Rembrandt van Rijn (1606–1669) machten seine charakteristischen Hell-Dunkel-Malereien berühmt. Er war ausserdem ein bedeutender Radierer, also ein Künstler, der Druckgrafiken auf Metallplatten schuf. (sda/dpa)

Rembrandts «Nachtwache» (1642) im Rijksmuseums in Amsterdam. Bild: AP