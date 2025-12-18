Nebel
DE | FR
burger
International
Leben

DiCaprio: Sah «Titanic» nie wieder an

leonardo dicaprio in titanic
Leonardo DiCaprio schaut sich seine eigenen Filme nicht an.

DiCaprio: Sah «Titanic» nie wieder an

18.12.2025, 20:1818.12.2025, 20:18

US-Filmstar Leonardo DiCaprio (51) hat sich seinen wohl grössten Erfolg «Titanic» nach eigenen Worten nach der Veröffentlichung im Jahr 1997 nie wieder angesehen. «Nein, ich habe den Film nie wieder gesehen», sagte DiCaprio in dem Video-Podcast «Variety Studio: Actors on Actors», in dem ihm seine Kollegin Jennifer Lawrence (35) Fragen stellte. Das sei aber die Regel, nicht die Ausnahme: «Ich schaue mir meine eigenen Filme eigentlich nicht an. Ein paar habe ich mir vielleicht angesehen.» Lawrence fand, er sollte das im Falle von «Titanic» durchaus tun: «Er ist so gut», meinte sie. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Schweizer schreit NS-Parolen auf Stadtplatz in Österreich
Ein betrunkener Schweizer hat in der Nacht auf Mittwoch im Zentrum der österreichischen Stadt Braunau NS-Parolen und antisemitische Äusserungen herumgeschrien. Zudem hat er den Hitlergruss gezeigt.
Zur Story