Trump bedauert Rückzug aus Weissem Haus und verharmlost Schüsse auf Journalisten

Kurz vor der US-Präsidentschaftswahl bedauert der republikanische Kandidat Donald Trump seinen Rückzug aus dem Weissen Haus vor knapp vier Jahren und stachelt seine Anhänger gegen die Medien auf. «Wir hatten die sicherste Grenze in der Geschichte unseres Landes, an dem Tag, an dem ich ging. Ich hätte nicht gehen sollen», sagte Trump in Lititz im US-Bundesstaat Pennsylvania offenkundig mit Blick auf das Weisse Haus. Auch die anwesenden Medienvertreter bedachte Trump in seiner Rede – allerdings höhnisch.



«Ich habe diese Glasscheibe hier», sagte der Republikaner mit Blick auf eine Glaswand auf dem Podium. Dieses Konstrukt soll ihn bei Auftritten nach dem Attentat auf ihn im Juli besser vor möglichen Angreifern schützen. Dann wandte er sich der anwesenden Presse zu und sagte: «Was wir da drüben haben, sind die Fake News.» Unter dem Jubel des Publikums redete Trump weiter: «Und um mich zu kriegen, müsste jemand durch die Fake News schiessen. Und das macht mir nicht so viel aus. Es macht mir nichts aus.» Trump nennt Medien regelmässig «Feinde des Volkes» und droht unliebsamen Journalisten. Es gibt ernstzunehmende Anzeichen, dass Trump im Falle einer Wahl mit Gewalt gegen Medien und Andersdenkende vorgehen könnte. (con/sda)